sábado 07 de noviembre de 2026
7 de noviembre de 2026 - 10:46
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Ante miles de fieles, el papa León XIV dió su primera misa en Uruguay

El Sumo Pontífice presidió la ceremonia en el Parque París Londres de la ciudad uruguaya fronteriza con la localidad argentina de Colón, en la continuidad de su gira de 11 días que incluirá a la Argentina y concluirá en Perú.

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Por  Verónica Pereyra
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El Pontífice encabezó la celebración religiosa en el Parque París Londres de Paysandú, donde miles de fieles se congregaron para participar de uno de los momentos centrales de su visita al país.

Cómo sigue la agenda del Papa en Uruguay

El papa León XIV continuará este sábado con una intensa agenda en Uruguay. A las 17 visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en la periferia de Montevideo, donde se encontrará con una comunidad atravesada por la inseguridad. Luego, a las 18, participará de una actividad en la Universidad Católica del Uruguay junto a referentes académicos y docentes. El cierre de la jornada será a las 19, con una vigilia en el histórico Estadio Centenario.

La visita del Pontífice finalizará el domingo con una misa prevista para las 10.30 en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales. Más tarde, a las 15.10, tendrá lugar la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Carrasco. Unos 20 minutos después, León XIV partirá rumbo a Argentina para continuar su gira por Sudamérica, que también incluye a Perú.

El papa León XIV publicó un mensaje desde Uruguay

En el segundo día de su visita a Uruguay, el papa León XIV publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que llamó a los fieles a continuar con la misión de evangelización y acompañar especialmente a quienes más lo necesitan. El Pontífice los alentó a ser “puentes para que muchos puedan encontrarse con Jesús” y a construir comunidades solidarias, donde se compartan proyectos, sueños y esperanzas. Además, invitó a fortalecer la oración y el compromiso con la fe. “¡Cristo cuenta con vosotros! ¡Cristo cuenta con todos vosotros!”, expresó al finalizar su mensaje.

León XIV llamó a “construir puentes” en su primera misa en Uruguay

Ante una multitud reunida en el Parque París Londres de Paysandú, el papa León XIV encabezó una misa y compartió un mensaje centrado en la fe, la identidad y los símbolos que representan a la comunidad uruguaya. Durante su homilía, destacó tres elementos característicos de la región: los puentes, los palmares y el mate, a partir de los cuales invitó a reflexionar sobre el compromiso y la vida en comunidad. Como eje de su mensaje, eligió una frase del Evangelio: “El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho”.

El Papa habló del mate: "Es signo de familiaridad, amistad y encuentro, nos enseña a compartir"

Durante su mensaje, el papa León XIV tomó tres símbolos característicos de la región para compartir una reflexión sobre la fe y la misión de la Iglesia: el puente, los palmares y el mate. El Pontífice los presentó como elementos que representan la identidad local y que pueden ayudar a pensar el compromiso de la comunidad. Sus palabras despertaron primero risas entre los presentes y luego fueron acompañadas por aplausos.

"Gracias por estar aquí", el mensaje del Papa León a los uruguayos en Paysandú

En el inicio de la celebración religiosa en Uruguay, el papa León XIV se dirigió a los miles de fieles que se acercaron para participar de la misa. El Pontífice destacó que se trataba de la primera celebración eucarística de su visita al país y agradeció el acompañamiento de la multitud: “Queridos hermanos y hermanas, esta es la primera misa de mi visita que celebro en tierras de Uruguay. ¡Gracias por estar aquí!”. Sus palabras fueron recibidas con un fuerte aplauso.

Una multitud saludó a León XIV en su recorrido en el papamóvil

El papa León XIV recorrió las calles rumbo al Parque París Londres. Durante el trayecto, el Pontífice saludó a la multitud que se acercó para verlo de cerca y darle la bienvenida, en medio de muestras de afecto y emoción por su visita.

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