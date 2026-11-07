Ante miles de fieles, el papa León XIV dió su primera misa en Uruguay

Cómo sigue la agenda del Papa en Uruguay

El papa León XIV continuará este sábado con una intensa agenda en Uruguay. A las 17 visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en la periferia de Montevideo, donde se encontrará con una comunidad atravesada por la inseguridad. Luego, a las 18, participará de una actividad en la Universidad Católica del Uruguay junto a referentes académicos y docentes. El cierre de la jornada será a las 19, con una vigilia en el histórico Estadio Centenario.

La visita del Pontífice finalizará el domingo con una misa prevista para las 10.30 en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, en el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales. Más tarde, a las 15.10, tendrá lugar la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Carrasco. Unos 20 minutos después, León XIV partirá rumbo a Argentina para continuar su gira por Sudamérica, que también incluye a Perú.