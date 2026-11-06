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6 de noviembre de 2026 - 21:22
Papa.

Papa León XIV: "Se esperan entre 6 y 7 millones de personas durante la gira del Sumo Pontífice"

Gonzalo Díaz, del Arzobispado de Buenos Aires, habló con Canal 4 sobre los preparativos para la visita del Papa León VIX y su primera misa en Argentina.

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Por  Judith Girón
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El representante del Arzobispado destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, las autoridades locales y la Iglesia argentina para recibir al pontífice. Según explicó, desde que se oficializó el viaje, el pasado 5 de agosto, se trabaja en una planificación que busca que el acontecimiento sea una celebración abierta a toda la comunidad.

“Se ha trabajado en conjunto para tratar de hacer esto verdaderamente como dice el lema: una fiesta y una casa de todos” “Se ha trabajado en conjunto para tratar de hacer esto verdaderamente como dice el lema: una fiesta y una casa de todos”

Esperan entre 6 y 7 millones de personas durante la visita

Uno de los datos destacados de la entrevista fue la cantidad de personas que podrían participar de las actividades previstas durante la gira apostólica. Díaz explicó que, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno nacional, se espera la presencia de entre 6 y 7 millones de personas en las distintas ciudades que visitará el Papa.

El operativo contempla una importante organización logística, con más de 400 voluntarios trabajando en diferentes tareas. Además, para la misa del lunes en el Monumento de los Españoles está prevista la participación de más de mil sacerdotes.

El despliegue incluye el armado de carpas, estructuras y distintas instalaciones sobre la avenida Del Libertador, donde se desarrollarán dos de los acontecimientos centrales de la agenda: la misa multitudinaria del lunes y el encuentro con jóvenes previsto para el martes.

La primera misa será el lunes en el Monumento de los Españoles

Monumento de los Españoles, el lugar elegido para la misa multitudinaria del papa León XIV en la Argentina.

Monumento de los Españoles, el lugar elegido para la misa multitudinaria del papa León XIV en la Argentina.

La celebración religiosa del lunes será uno de los momentos centrales de la visita de León XIV a la Argentina. El encuentro tendrá lugar en el Monumento de los Españoles y convocará a fieles de distintos puntos del país.

Díaz señaló que la Iglesia trabaja para garantizar la organización de este acontecimiento y destacó también la importancia de la cobertura periodística para transmitir lo que sucederá durante la visita.

En ese sentido, remarcó el valor de la comunicación y de los medios para acercar este acontecimiento histórico a quienes no puedan estar presentes.

Los jóvenes, protagonistas del encuentro del martes

Otro de los momentos destacados será el encuentro del Papa con jóvenes de todo el país, previsto para el martes en Buenos Aires. Según explicó Díaz, fue el propio pontífice quien pidió especialmente a la Iglesia argentina organizar este espacio.

El periodista contó que ya hay una importante movilización de jóvenes y mencionó que más de 400 participaron de una actividad en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires para consultar sobre las propuestas, las actividades y el coro.

Durante la entrevista, también recordó una frase del papa Francisco: “Los jóvenes son el ahora de Dios”. Para Díaz, este encuentro representa una oportunidad para acompañar las inquietudes espirituales de las nuevas generaciones y fortalecer su participación dentro de la Iglesia.

Finalmente, destacó el compromiso de la institución de mantener sus puertas abiertas y acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles, en línea con el mensaje pastoral que busca transmitir León XIV durante su recorrido.

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