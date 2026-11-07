Minuto a minuto: visita histórica del papa León XIV a Uruguay

León XIV pidió poner a las personas por encima de los algoritmos al hablar sobre inteligencia artificial

Durante una actividad en la Universidad Católica del Uruguay, en Montevideo, el papa León XIV se refirió al avance de la inteligencia artificial y llamó a priorizar siempre a las personas por encima de la tecnología. “Hay que poner a la persona antes que al algoritmo”, expresó el Pontífice ante representantes del ámbito educativo.

La actividad formó parte de su agenda en el segundo día de visita a Uruguay, que continuará con una vigilia en el Estadio Centenario. Este domingo viajará a la Argentina para seguir con su gira por Sudamérica.