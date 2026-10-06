La despedida de Lionel Messi reunió a figuras del espectáculo en el Monumental

El Monumental se vistió de fiesta para el último partido de Lionel Messi y las tribunas se llenaron de invitados especiales y escenas que dejaron postales inolvidables.Una de las presencias más esperadas fue la de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien estuvo en el palco del Monumental junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. También acompañó a la familia Celia, la mamá del capitán argentino.
Pampita fue con sus hijos
Pampita también dijo presente en el estadio junto a sus hijos Beltrán y Benicio, ambos fanáticos del fútbol y de Lionel Messi.
Luciana Salazar y Matilda, también en el Monumental
Luciana Salazar asistió junto a su hija Matilda. Ambas se mostraron como seguidoras de la Selección y de Messi antes del encuentro.
Pablito Lescano puso música en la previa
Pablito Lescano, líder de Damas Gratis, también estuvo presente y participó de la previa del partido con una presentación musical para el público del Monumental.
Dionisio Mendoza, otro pequeño fanático de Messi
Entre los más jóvenes estuvo Dionisio, hijo de Flavio Mendoza, quien asistió al último partido de Messi con la Selección. El niño ya había tenido la oportunidad de conocer a su ídolo un año antes, durante una fecha FIFA.
Marixa Balli cubrió el partido para Telefe
Marixa Balli fue otra de las figuras que estuvieron en el estadio. En esta oportunidad, asistió para realizar la cobertura del partido para Telefe, señal en la que trabaja.
Sabrina Garciarena y Germán Paoloski, junto a sus hijos
El periodista Germán Paoloski asistió junto a su esposa, la actriz Sabrina Garciarena, y sus hijos. Paoloski, reconocido fanático de River Plate, tuvo la posibilidad de disfrutar la despedida de Messi desde el Monumental.
Zoe Bogach cumplió su sueño
La ex Gran Hermano Zoe Bogach también estuvo en las tribunas para presenciar el último partido de Messi con la camiseta argentina. Compartió imágenes desde el estadio y las acompañó con la canción “Cae el sol”, de Airbag.
Guillermo Coppola, presente en el homenaje
Durante el minuto 10, cuando el partido se detuvo para homenajear a Messi y el público lo ovacionó, las cámaras de la transmisión enfocaron a Guillermo Coppola, histórico representante de Diego Armando Maradona.
Nacha Guevara recibió entradas de Celia Messi
Nacha Guevara también estuvo en el Monumental. Según la información publicada por TN, fue Celia, la mamá de Messi, quien le regaló las entradas para que pudiera asistir al histórico último partido del Diez con la Selección.
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