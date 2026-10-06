martes 06 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de octubre de 2026 - 22:10
Famosos.

La despedida de Lionel Messi reunió a figuras del espectáculo en el Monumental

El Monumental fue escenario de una noche inolvidable y varias figuras dijeron presente para acompañar al Diez en su último partido con Argentina.

+ Seguir en
Por  Judith Girón
La despedida de Lionel Messi reunió a figuras del espectáculo

La despedida de Lionel Messi reunió a figuras del espectáculo

Lee además
lionel messi tuvo su gol en el monumental y argentina golea a benin 3 a 0
Deportes.

Lionel Messi tuvo su gol en el Monumental y Argentina golea a Benín 3 a 0
Pancho Ferraro, el DT que dirigió a Lionel Messi en el Mundial Sub-20 2005, habló de su despedida
Deportes.

Francisco Pancho Ferraro, el DT que dirigió a Lionel Messi en el Mundial Sub-20 2005, habló de su despedida

Pampita fue con sus hijos

Pampita también dijo presente en el estadio junto a sus hijos Beltrán y Benicio, ambos fanáticos del fútbol y de Lionel Messi.

Luciana Salazar y Matilda, también en el Monumental

Luciana Salazar asistió junto a su hija Matilda. Ambas se mostraron como seguidoras de la Selección y de Messi antes del encuentro.

Pablito Lescano puso música en la previa

Pablito Lescano, líder de Damas Gratis, también estuvo presente y participó de la previa del partido con una presentación musical para el público del Monumental.

Dionisio Mendoza, otro pequeño fanático de Messi

Entre los más jóvenes estuvo Dionisio, hijo de Flavio Mendoza, quien asistió al último partido de Messi con la Selección. El niño ya había tenido la oportunidad de conocer a su ídolo un año antes, durante una fecha FIFA.

Marixa Balli cubrió el partido para Telefe

Marixa Balli fue otra de las figuras que estuvieron en el estadio. En esta oportunidad, asistió para realizar la cobertura del partido para Telefe, señal en la que trabaja.

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski, junto a sus hijos

El periodista Germán Paoloski asistió junto a su esposa, la actriz Sabrina Garciarena, y sus hijos. Paoloski, reconocido fanático de River Plate, tuvo la posibilidad de disfrutar la despedida de Messi desde el Monumental.

Zoe Bogach cumplió su sueño

La ex Gran Hermano Zoe Bogach también estuvo en las tribunas para presenciar el último partido de Messi con la camiseta argentina. Compartió imágenes desde el estadio y las acompañó con la canción “Cae el sol”, de Airbag.

Guillermo Coppola, presente en el homenaje

Durante el minuto 10, cuando el partido se detuvo para homenajear a Messi y el público lo ovacionó, las cámaras de la transmisión enfocaron a Guillermo Coppola, histórico representante de Diego Armando Maradona.

Nacha Guevara recibió entradas de Celia Messi

Nacha Guevara también estuvo en el Monumental. Según la información publicada por TN, fue Celia, la mamá de Messi, quien le regaló las entradas para que pudiera asistir al histórico último partido del Diez con la Selección.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lionel Messi tuvo su gol en el Monumental y Argentina golea a Benín 3 a 0

Francisco Pancho Ferraro, el DT que dirigió a Lionel Messi en el Mundial Sub-20 2005, habló de su despedida

Lionel Messi se expresó antes de su despedida de la Selección: el mensaje que compartió

El equipo que prepara Scaloni para la despedida de Lionel Messi ante Benín

Lionel Messi y su historia con la Selección: todos sus números antes de la despedida

Lo que se lee ahora
Pancho Ferraro, el DT que dirigió a Lionel Messi en el Mundial Sub-20 2005, habló de su despedida
Deportes.

Francisco Pancho Ferraro, el DT que dirigió a Lionel Messi en el Mundial Sub-20 2005, habló de su despedida

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Dos choques múltiples complican el tránsito hacia el centro de Jujuy desde las 7.30. Uno involucró a seis vehículos sobre Ruta 9 y se registran demoras. video
Jujuy.

Dos choques múltiples complicaron el ingreso a Jujuy: hubo demoras en el acceso sur

La Virgen de Río Blanco convoca nuevamente a miles de feligreses en Jujuy. El 7 de octubre es día no laborable y habrá misas, peregrinación y procesión.
Jujuy.

7 de octubre en Jujuy, día no laborable: qué dice la ley por el Día de la Virgen

Virgen de Río Blanco. video
Religión.

Día de la Virgen de Río Blanco: cómo serán las actividades en Jujuy

Se viene la despedida.
Emocionante.

Así será la gran despedida de Lionel Messi: varios artistas, homenajes y una sorpresa

Lionel Messi tuvo su gol en el Monumental y Argentina golea a Benín 3 a 0
Deportes.

Lionel Messi tuvo su gol en el Monumental y Argentina golea a Benín 3 a 0

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel