Lionel Messi se expresó antes de su despedida de la Selección: el mensaje que compartió

Lionel Messi afrontará esta noche uno de los momentos más significativos de su carrera: disputará su último encuentro con la Selección argentina y pondrá punto final a un recorrido de más de 21 años , marcado por conquistas y por haber alcanzado la cima del fútbol. El encuentro se verá por TyC Sports en la frecuencia 18 y 24.5 HD de Canal 4.

Deportes. Lionel Messi y su historia con la Selección: todos sus números antes de la despedida

La despedida del capitán generó una enorme expectativa y emoción en todo el país. El Monumental será el escenario de una noche histórica, con el amistoso frente a Benín como marco para acompañar al rosarino en el cierre de su etapa con la Albiceleste.

En las horas previas a su despedida, Messi recibió innumerables muestras de afecto y reconocimiento , y esta mañana decidió responder a ese cariño con una publicación en sus redes sociales.

“ Gracias Argentina ”, expresó el capitán en una historia acompañada por una imagen en la que se lo ve besando la camiseta especial que llevará puesta durante su último partido con la Albiceleste.

La historia de Messi con la Selección argentina

Aquel estreno frente a Hungría, en agosto de 2005, tuvo un comienzo inesperado: apenas unos segundos después de entrar al campo, Messi fue expulsado. Desde entonces, el delantero rosarino recorrió un camino extraordinario con la camiseta nacional y acumuló 207 encuentros, 125 goles y 68 asistencias, registros que le permitieron convertirse en el futbolista con más partidos y más goles en la historia de la Selección.

Con esas cifras, Messi quedó muy por encima de grandes referentes que lo precedieron, entre ellos Gabriel Batistuta, segundo máximo anotador del equipo con 54 conquistas. También consiguió superar a todos los jugadores que habían vestido anteriormente la camiseta argentina en cantidad de apariciones.

Lionel Messi en la Selección: títulos y récords que marcaron una era

El recorrido de Messi con la Selección argentina también está marcado por una extensa colección de conquistas. El rosarino levantó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. A esos trofeos se suman los obtenidos durante su etapa juvenil: el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

La dimensión de su carrera excede las fronteras argentinas y también quedó reflejada en los registros mundialistas. Messi disputó seis Mundiales, la misma cantidad que Cristiano Ronaldo, y estableció marcas como el mayor número de partidos jugados en la historia de la competencia, con 34, además de acumular 23 triunfos y 21 goles. También es el único futbolista que consiguió dar asistencias en cinco ediciones diferentes y convertir durante tres décadas distintas.

En el ámbito de la Copa América, el rosarino participó en siete ediciones y alcanzó los 39 encuentros disputados, una marca que ningún otro futbolista consiguió. Además, estuvo presente en cinco definiciones por el título y logró consagrarse en las dos más recientes.

Su recorrido por las Eliminatorias Sudamericanas también quedó acompañado por registros históricos. Messi finalizó como el máximo artillero de la competencia, con 36 goles en 72 presentaciones, y alcanzó la misma cantidad de partidos que el ecuatoriano Iván Hurtado, quien hasta entonces ostentaba el récord de presencias.