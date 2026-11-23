Gimnasia de Jujuy ya conoce el día y horario de su próximo desafío en el Reducido de la Primera Nacional . La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que el partido de vuelta frente a Deportivo Madryn se disputará el sábado 28 de noviembre, desde las 20 horas , en el estadio Abel Sastre de Chubut. El Lobo llegará con la ventaja del triunfo por 1 a 0 conseguido en el estadio 23 de Agosto, gracias al gol de Joaquín Varela.

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El equipo jujeño buscará aprovechar ese resultado para conseguir la clasificación a las semifinales del torneo que otorga el segundo ascenso a la Liga Profesional. Sin embargo, deberá tener especial cuidado con la ventaja deportiva que posee Deportivo Madryn, ya que cualquier igualdad en el marcador global favorecerá al conjunto patagónico.

El Lobo consiguió un triunfo fundamental ante su gente al imponerse por 1 a 0 con un gol de Joaquín Varela, quien apareció de cabeza durante el segundo tiempo para marcar la diferencia.

Con ese resultado, Gimnasia viajará al sur del país sabiendo que depende de sí mismo para avanzar de ronda. Una victoria o un empate en el estadio Abel Sastre le permitirán instalarse entre los cuatro mejores equipos del Reducido.

No obstante, Deportivo Madryn tiene la ventaja deportiva por haber finalizado mejor ubicado durante la fase regular. El conjunto chubutense terminó cuarto en la Zona A con 60 puntos, mientras que Gimnasia ocupó el cuarto puesto de la Zona B con 58 unidades.

Por este motivo, si el resultado global de los dos encuentros termina igualado, será Deportivo Madryn el que avance a semifinales, sin necesidad de disputar tiempo suplementario ni una definición por penales.

Qué resultados necesita Gimnasia de Jujuy para pasar a semifinales

La victoria conseguida en el primer encuentro abre diferentes posibilidades para el equipo jujeño de cara a los últimos 90 minutos de la serie.

Si gana Gimnasia de Jujuy: el Lobo clasificará directamente a las semifinales, sin importar la diferencia de goles. Cualquier victoria en Puerto Madryn le permitirá continuar en la pelea por el ascenso.

Si empatan 0 a 0: Gimnasia también avanzará de ronda, ya que mantendrá la ventaja de 1 a 0 conseguida en Jujuy. Lo mismo sucederá con cualquier otro empate, como 1 a 1 o 2 a 2.

Si Deportivo Madryn gana por un gol: el marcador global quedará igualado y clasificará el conjunto patagónico por ventaja deportiva. Por ejemplo, si Madryn gana 1 a 0, la serie terminará 1 a 1 y Gimnasia quedará eliminado. Lo mismo ocurrirá si el resultado es 2 a 1 o 3 a 2.

Si Deportivo Madryn gana por dos o más goles: el equipo local avanzará directamente a las semifinales por imponerse en el marcador global. Resultados como 2 a 0, 3 a 0 o 3 a 1 dejarán al Lobo fuera del campeonato.

Una definición clave para el sueño del ascenso

Gimnasia de Jujuy afrontará una nueva final en su camino hacia la máxima categoría del fútbol argentino. Después de conseguir una victoria importante como local, tendrá la responsabilidad de sostener la diferencia frente a un rival que buscará hacerse fuerte en su estadio.

La serie también tendrá un condimento especial por el antecedente de 2025, cuando ambos equipos se enfrentaron en el Reducido y Deportivo Madryn terminó avanzando luego de una eliminatoria marcada por la polémica suspensión del partido dirigido por Lucas Comesaña.

Ahora, el Lobo tendrá una nueva oportunidad de buscar revancha deportiva y dar otro paso hacia su gran objetivo.