Los jugadores de la Selección extrañan a Messi: los posteos de cada uno

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no terminó con el pitazo final en el Monumental. Después de la victoria 3-0 ante Benín, en la que el capitán convirtió un gol y dio dos asistencias, las redes sociales se transformaron en otro escenario para decirle adiós al jugador que marcó una era con la camiseta albiceleste.

Deportes. La despedida de Lionel Messi recorrió el mundo: así fueron las tapas de los grandes medios

Los mensajes de sus compañeros mostraron distintas generaciones de la Scaloneta unidas alrededor del mismo protagonista. Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Nico Paz fueron algunos de los futbolistas que eligieron Instagram para reflejar lo que significó compartir la Selección con Messi.

Nicolás Otamendi también vivió su última noche como jugador de la Selección y fue protagonista dentro de la cancha: abrió el marcador tras una asistencia de Messi.

Horas después, el defensor utilizó sus historias de Instagram para compartir uno de los momentos más particulares de la intimidad del plantel: la canción que los jugadores entonaron rumbo al Monumental para pedirle al capitán que reconsiderara su decisión.

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“No te vayas, pensalo una vez más”, dice una de las frases del tema, que también hace referencia a la eternidad de Messi y a la conquista del Mundial de Qatar. El canto surgió durante el viaje del seleccionado desde Ezeiza hacia el estadio y rápidamente se convirtió en una de las imágenes de la despedida.

En el caso de Otamendi, el gesto tuvo todavía mayor peso: dos referentes históricos de la generación campeona del mundo cerraron juntos su recorrido con la camiseta argentina.

Lisandro Martínez: “Te vamos a extrañar toda la vida”

Uno de los mensajes más fuertes llegó de Lisandro Martínez. El defensor publicó varias fotografías junto al capitán y acompañó el posteo con un video en el que Messi aparece emocionado durante el viaje en colectivo hacia el Monumental.

“Qué privilegio fue haber compartido con el mejor deportista de toda la historia. Se nos va el más grande, te vamos a extrañar toda la vida Leo. Te quiero con todo mi corazón”, escribió el futbolista.

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El mensaje reflejó el vínculo que Messi construyó con una generación que creció admirándolo y que, años más tarde, terminó compartiendo vestuario, títulos y algunos de los momentos más importantes de la historia de la Selección.

Nico Paz y una imagen que habla por sí sola

Nicolás Paz, uno de los nombres que representa el futuro del seleccionado argentino, eligió un gesto diferente.

El joven futbolista cambió su foto de perfil de Instagram y colocó una imagen en la que aparece fundido en un profundo abrazo con Messi.

Sin necesidad de grandes palabras, la fotografía dejó una postal cargada de simbolismo: una de las mayores promesas de la nueva generación abrazando al futbolista que durante más de dos décadas llevó la bandera de la Selección.

Paz, además, tuvo una participación especial en la última función del capitán: convirtió uno de los goles del 3-0 frente a Benín tras una asistencia del propio Messi.

Enzo Fernández y un mensaje para Messi y Otamendi

Uno de los posteos más extensos y emotivos fue el de Enzo Fernández, quien dedicó palabras tanto a Lionel Messi como a Nicolás Otamendi, otro de los históricos que cerró su etapa con la camiseta argentina.

“No hay muchas más palabras ni adjetivos para un momento así. Nos acompañaron toda la vida, en las buenas y en las malas, por eso solo toca agradecer”, comenzó escribiendo el mediocampista.

A Otamendi lo llamó “General” y destacó sus más de diez años vistiendo la camiseta de la Selección.

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“Gracias General, fue un placer compartir tantos momentos dentro y fuera de la cancha. Sos una parte gigante de nuestra historia, más de 10 años con esta camiseta y te merecés lo mejor para lo que venga”, señaló.

Pero el mensaje más profundo estuvo dedicado a Messi. Enzo reconoció que pasó de admirarlo durante su infancia a tener la posibilidad de compartir vestuario y consagrarse campeón junto a él.

“Sos el ídolo de mi vida, pude cumplir el sueño de conocerte, jugar y salir campeón con vos”, escribió.