Minuto a minuto: la agenda del último día del Papa León XIV en Argentina

El Papa León XIV finalizará su visita a Argentina este miércoles 11 de noviembre con una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Será la última gran celebración religiosa del Pontífice en el país, antes de continuar su gira sudamericana rumbo a Perú.
Por dónde pasará el papamóvil en Luján
Antes de la misa, León XIV recorrerá la avenida Nuestra Señora de Luján a bordo del papamóvil, desde la rotonda de acceso a la ciudad hasta Plaza Belgrano, frente a la Basílica.
El trayecto permitirá que los fieles puedan saludar al Pontífice antes de su llegada al lugar de la celebración. Se espera una convocatoria multitudinaria de peregrinos provenientes de distintos puntos del país.