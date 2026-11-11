miércoles 11 de noviembre de 2026
11 de noviembre de 2026 - 07:02
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Minuto a minuto: la agenda del último día del Papa León XIV en Argentina

El Papa León XIV visitará el penal de Villa Devoto, encabezará una misa multitudinaria frente a la Basílica de Luján y partirá hacia Perú a las 14. Seguí el minuto a minuto en vivo.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Papa León

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El Papa León XIV finalizará su visita a Argentina este miércoles 11 de noviembre con una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Será la última gran celebración religiosa del Pontífice en el país, antes de continuar su gira sudamericana rumbo a Perú.

Por dónde pasará el papamóvil en Luján

Antes de la misa, León XIV recorrerá la avenida Nuestra Señora de Luján a bordo del papamóvil, desde la rotonda de acceso a la ciudad hasta Plaza Belgrano, frente a la Basílica.

El trayecto permitirá que los fieles puedan saludar al Pontífice antes de su llegada al lugar de la celebración. Se espera una convocatoria multitudinaria de peregrinos provenientes de distintos puntos del país.

La agenda del Papa León XIV en el último día en Argentina

  • 8.00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires.

  • 10.00: misa en Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

  • 13.30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

  • 14.00: partida del avión papal rumbo a Lima, Perú.

Despedida en Argentina y vuelo a Perú

Después de las actividades religiosas, León XIV se trasladará al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde se realizará la ceremonia oficial de despedida. Su partida está prevista para las 14, con destino a Lima, Perú.

Misa en Luján

Luego, el Papa viajará a Luján para encabezar una misa multitudinaria en Plaza Belgrano, frente a la Basílica. Antes de la celebración, recorrerá una de las principales avenidas de la ciudad a bordo del papamóvil para saludar a los fieles.

Último día de agenda en Buenos Aires

La jornada comenzará a las 8 en la Ciudad de Buenos Aires, con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto.

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