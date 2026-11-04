El Cruce comenzó a prepararse para el próximo torneo de la Liga Jujeña de Fútbol y lanzó una convocatoria abierta para jugadores que quieran sumarse al equipo.

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Matías López, entrenador del conjunto jujeño , explicó que buscan reforzar distintas posiciones y continuar con un proyecto deportivo que apuesta principalmente a los futbolistas jóvenes. “En cuanto al plantel que quedó, son chicos jóvenes . Hay algún que otro más grande, pero la convocatoria es abierta para todos, para los que se quieran sumar, para los que quieran probarse o medirse, sabiendo que los chicos más jóvenes van a tener muchas más posibilidades”, expresó López.

El entrenador explicó que la intención es incorporar futbolistas en diferentes sectores de la cancha, aunque reconoció que el puesto de arquero es uno de los que actualmente tiene mayor cobertura dentro del plantel. “Todas las líneas recibimos. Por ahí el arco es lo que más cubierto tenemos. Aparte, tenemos el profe de arqueros, que siguió entrenando con los chicos y está haciendo un gran trabajo”, señaló.

De todas maneras, aclaró que ningún jugador tiene impedimentos para presentarse a las pruebas. “La competencia va para todos y el que tenga la fe de probarse, uno no tiene problema en abrir las puertas”, sostuvo.

El Cruce convoca jugadores para el próximo torneo de la Liga Jujeña de Fútbol (Archivo)

López también recordó que durante el último campeonato el equipo sufrió bajas importantes que condicionaron su rendimiento. Entre ellas mencionó la suspensión de un defensor central durante tres fechas y las lesiones de otros jugadores titulares en la recta final de la competencia. “El torneo pasado nos costó la columna vertebral, pero el grupo lo supo llevar. Siempre es importante esa base y de ahí armar el equipo”, explicó.

Dónde y cuándo pueden presentarse los interesados

La convocatoria está destinada tanto a jugadores libres como a futbolistas federados, aunque en este último caso deberán respetarse las condiciones de transferencia que establezca la Liga Jujeña de Fútbol. “Entiendo que en la Liga todavía están debatiendo si se va a abrir totalmente libre de pase o si va a haber cupos, porque también hay clubes que tienen el temor de que algunos jugadores se vayan en cantidad y queden diezmados”, comentó el entrenador.

Los interesados pueden acercarse a los entrenamientos que se realizan en la cancha José Gabriel, ubicada en el barrio Tupac Amaru, de 15 a 17 horas. Una de las características del proyecto es la incorporación de futbolistas de corta edad al plantel superior. López explicó que, si bien se les brinda un espacio para desarrollarse, deben adaptarse a las exigencias de la Primera División.

“Nosotros tenemos un chico que tenía 15 años y ahora tiene 16. Jugó en casi todos los partidos de Primera. Lo exigimos, obviamente tratamos de entenderlo y no matarlo a la primera, pero buscamos que él se adapte al nivel de Primera y no nosotros a él”, aseguró.

Un torneo relámpago antes de la competencia de 2027

Respecto del calendario deportivo, López indicó que inicialmente existía la posibilidad de disputar un campeonato largo que comenzara este año y finalizara durante 2027. Sin embargo, los clubes acordaron realizar una competencia más corta.

“Los clubes se pusieron de acuerdo y va a ser un torneo relámpago ahora hasta diciembre. Ojalá que sea hasta el final y después, ya a mitad de febrero, se hará un torneo largo para el año que viene”, detalló.

El entrenador señaló que el equipo había interrumpido sus entrenamientos durante casi un mes debido a la incertidumbre sobre la continuidad de la competencia, pero retomó la preparación con la intención de llegar en buenas condiciones al nuevo certamen.

El balance de Matías López y su continuidad en El Cruce

Al analizar su primera etapa al frente del equipo durante el Torneo Clausura, López consideró que el balance fue positivo, aunque reconoció que quedó pendiente la clasificación a los octavos de final.

“Nos quedamos con la espina de no llegar a octavos de final por cuestiones burocráticas del tribunal de la Liga. Creo que lo hicimos mejor que en el Apertura, llegamos hasta la última fecha con posibilidades”, manifestó.

También destacó que el equipo solamente perdió dos encuentros, frente a Luján y Gimnasia de Jujuy, dos conjuntos que, según su evaluación, tuvieron un buen desempeño durante la temporada.

Por último, confirmó su compromiso de continuar al frente del proyecto deportivo pese a las dificultades que atraviesa la institución, especialmente por no contar con una cancha propia y disponer de recursos económicos limitados. “Hoy me comprometí con el club a seguir con el proyecto, a intentar no tirarlo todo a la basura. La situación del club es difícil, no tenemos cancha propia y los ingresos no son los que un club necesita para mantenerse”, reconoció.

En ese contexto, López remarcó que su prioridad será sostener el trabajo futbolístico y mejorar el rendimiento del equipo: “De nuestro lado, tratar de apoyar, que en lo futbolístico no fallemos. Nosotros, en lo deportivo, tenemos que tratar de estar a la altura”.