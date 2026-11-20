El gobernador Carlos Sadir recorrió las obras de contingencia y apuntalamiento que se ejecutan en la Iglesia Catedral . Durante la visita, Sadir se interiorizó sobre el estado de la estructura y el avance de los trabajos junto a técnicos especializados y representantes de la empresa responsable de la ejecución.

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Jujuy. Catedral de Jujuy: apuntalaron la recova y buscan proteger la estructura de las lluvias

El primer mandatario estuvo acompañado además por el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, el obispo César Daniel Fernández, funcionarios de Arquitectura y profesionales del CONICET .

En relación a las intervenciones, las mismas forman parte de un conjunto de acciones de carácter preventivo destinadas a preservar el histórico edificio y evitar que los daños existentes se profundicen . En paralelo, el Gobierno de Jujuy trabaja junto al CONICET en la elaboración del proyecto ejecutivo que permitirá avanzar posteriormente con la restauración integral y el refuerzo estructural de la Catedral.

“ Estamos viendo el avance de una obra tan importante para la provincia y a la espera del informe del CONICET para ver cómo se va a continuar ”, señaló el Gobernador quien destacó además que este es “ el primer paso de muchos ” para recuperar y poner nuevamente en valor el histórico templo.

Trabajos para contener el deterioro

En el marco de esta recorrida, el Obispo César Daniel Fernández explicó que las obras tienen como principal objetivo sostener los sectores que presentan deterioro y evitar que el ingreso de agua continúe afectando la estructura.

“Los trabajos están orientados a sostener lo que viene deteriorándose y a hacer un emplazamiento sobre el techo para evitar las filtraciones”, dijo Monseñor Fernández.

En este sentido, el director de arquitectura, Horacio Calsina, sostuvo que los problemas estructurales detectados en el inmueble se hicieron más evidente luego de las intensas lluvias registradas durante el verano de 2025.

Según indicó, durante ese período se produjo el colapso de parte de un muro, situación que permitió detectar problemas importantes de filtraciones de agua provenientes de las canaletas.

Uno de los muros perdió 50% de su espesor

Calsina dijo que los estudios determinaron que uno de los muros había perdido aproximadamente entre un 40 y 50% de su espesor, comprometiendo su capacidad estructural.

Ante esta situación, la Provincia comenzó a trabajar conjuntamente con especialistas del CONICET para evaluar el estado general del edificio y determinar las intervenciones necesarias. Calsina explicó que las obras que actualmente se ejecutan son de carácter paliativo y preventivo, destinadas a evitar que los problemas existentes se agraven mientras se desarrolla el proyecto definitivo de restauración.

“Lo que estamos haciendo es un estudio general del edificio que nos va a decir todo lo que va a necesitar para quedar, como decimos, en valor”, explicó el funcionario.

Muro de contención y trabajos sobre la cubierta

Entre las principales intervenciones se encuentra la construcción de una estructura de contención junto al muro que presenta pérdida de espesor y resistencia. El objetivo es que esta nueva estructura absorba los esfuerzos y permita reducir el riesgo ante un eventual agravamiento de la situación.

“Esta estructura de contención permite que todo ese esfuerzo no lo haga la pared, sino la estructura que estamos colocando al lado para contenerla en caso de que pueda llegar a colapsar”, detalló Calsina.

También se está instalando una estructura de techo por encima de uno de los sectores para impedir el ingreso de agua y evitar que las filtraciones continúen afectando los componentes constructivos.

Avances y hallazgos arqueológicos

Horacio Calsina indicó que los trabajos paliativos avanzan de manera favorable, aunque se registraron algunas demoras vinculadas con excavaciones y hallazgos arqueológicos.

En este sentido, explicó que la aparición de restos durante las excavaciones requiere la intervención de especialistas en arqueología, quienes deben realizar las tareas de recuperación, clasificación y documentación correspondientes antes de continuar con determinados trabajos.

La recuperación integral de la Catedral Basílica demandará un proceso de mayor complejidad y extensión. Por ese motivo, mientras se ejecutan las medidas de contingencia para garantizar la estabilidad y protección del edificio, el Gobierno provincial y el CONICET avanzan en los estudios técnicos que permitirán definir las obras definitivas necesarias para su restauración y puesta en valor.