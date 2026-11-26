La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) presentó los principales proyectos de infraestructura vial de Jujuy durante el VIII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio, realizado en Antofagasta, Chile. Entre los temas abordados estuvieron las obras sobre las rutas nacionales 34 y 52, la rehabilitación de la Ruta Provincial 1 y las intervenciones previstas para mejorar la circulación y el transporte de cargas.

La presentación estuvo a cargo de Hugo Ponce, presidente del Directorio de Vialidad Provincial, quien integró la comitiva encabezada por el gobernador Carlos Sadir. El funcionario también forma parte de la Comisión de Obras Públicas, Logística y Transporte del Foro.

Uno de los proyectos expuestos fue la repavimentación y rehabilitación de la Ruta Provincial 1, en el tramo comprendido entre su empalme con la Ruta Nacional 34, en San Pedro de Jujuy, y la conexión con esa misma ruta al norte de Caimancito. La intervención contempla aproximadamente 101 kilómetros e incluye mejoras en la calzada, los sistemas de drenaje y las condiciones de seguridad vial.

Actualmente, ya fue adjudicada la consultoría encargada de elaborar el proyecto básico consolidado y los estudios de impacto ambiental, social y socioeconómico. Esta documentación será necesaria para obtener la aprobación del financiamiento del Banco Mundial.

Durante el encuentro también se destacaron los avances relacionados con el Banco Mundial para la construcción de una Estación de Transferencia de Cargas en Perico.

Además, Ponce presentó los trabajos desarrollados mediante el programa Jujuy Construye, que acumula más de 115 kilómetros de rutas provinciales repavimentadas y mantiene en ejecución nuevos puentes sobre las rutas provinciales 10 y 43, entre otras intervenciones.

Ruta Nacional 34: la duplicación de calzada registra un avance cercano al 80%

Otro de los puntos centrales fue la duplicación de la Ruta Nacional 34, en el corredor que une el límite con Salta y San Pedro de Jujuy.

La obra, desarrollada mediante un convenio entre la Provincia y Nación, presenta un avance aproximado del 80%. Los trabajos incluyen una segunda sección de 22,87 kilómetros, comprendida entre el empalme con la Ruta Nacional 66 y el acceso norte a San Pedro.

La ejecución está a cargo de Panedile S.A., con inspección de Vialidad Nacional y auditoría de la Dirección Provincial de Vialidad.

Ruta Nacional 52: mantenimiento entre Mal Paso y el Paso de Jama

En el Foro también se informó sobre las tareas de conservación de la Ruta Nacional 52, especialmente en el tramo que conecta la Quebrada de Mal Paso con el Paso de Jama.

Estas intervenciones se realizan a partir del convenio de Transferencia de Funciones Operativas (TFO), firmado el 1 de abril de 2026 entre Vialidad Provincial y Vialidad Nacional.

Mediante ese acuerdo, la DPV asumió la responsabilidad de ejecutar trabajos de mantenimiento y bacheo sobre la calzada, con el objetivo de conservar las condiciones de circulación en este corredor.

Qué rutas de Jujuy están incluidas en la concesión del Tramo Noroeste

La presentación también contempló la concesión del Tramo Noroeste de la Red Federal de Concesiones, vinculada con la administración y conservación de corredores viales del Noroeste Argentino. En territorio jujeño, esta iniciativa comprende sectores de las siguientes rutas:

Ruta Nacional 34.

Ruta Nacional 66.

Ruta Nacional 9.

Ruta 1V66.

Estos caminos conectan San Pedro de Jujuy, San Salvador de Jujuy y Yala con diferentes sectores del corredor regional. Desde octubre de 2026 se desarrollan trabajos de puesta en valor en las rutas comprendidas, que incluyen reparaciones de calzada y tareas de bacheo.

Las intervenciones presentadas durante el encuentro en Antofagasta forman parte de los proyectos que Jujuy busca desarrollar para mejorar sus rutas, fortalecer la conexión del Corredor Bioceánico de Capricornio y facilitar el transporte de cargas.