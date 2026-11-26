Estudiantes de la Escuela de Minas Dr. Horacio Carrillo tuvieron una destacada participación en las Olimpiadas Argentinas de Biología, desarrolladas en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba. Los representantes jujeños consiguieron importantes reconocimientos, entre ellos una medalla de bronce y menciones especiales.

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Milena Caballero, Gianela Cabello y Lemuel Ocampos, junto a la docente Ivone Quispe, compartieron detalles sobre la competencia, la preparación y los desafíos que enfrentaron durante las distintas instancias.

Para llegar a la competencia nacional, los estudiantes debieron superar una instancia escolar y otra intercolegial, en la que participaron entre seis y siete establecimientos educativos de Jujuy.

La docente explicó que los 30 mejores puestos del país accedieron a la instancia nacional, donde los participantes debieron resolver exámenes teóricos y prácticos en equipos de tres integrantes.

En los laboratorios realizaron actividades vinculadas con la anatomía animal, bioquímica, morfología vegetal y biología molecular, según el nivel de competencia.

Los estudiantes destacaron el acompañamiento de la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy, que les permitió realizar prácticas y adquirir experiencia en el manejo de materiales de laboratorio.

En tanto, Milena Caballero, quien cursa tercer año, consiguió una medalla de bronce y manifestó su interés por continuar sus estudios en áreas relacionadas con la química y la biología.

Un estudiante jujeño con posibilidades de competir a nivel internacional

Lemuel Ocampos, estudiante de cuarto año, obtuvo una mención especial y logró ingresar al preselectivo para las Olimpiadas Internacionales e Iberoamericanas de Biología.

El joven integra un grupo de 30 estudiantes, de los cuales podrán quedar seleccionados hasta ocho. Cuatro participarán de la competencia internacional y otros cuatro de la instancia iberoamericana, que se desarrollará en Guatemala.

Ocampos participa por tercer año consecutivo de las olimpiadas y adelantó que dedicará sus vacaciones a estudiar con bibliografía universitaria.

“Desde chiquito que me gusta mucho todo lo que son los animales”, contó el estudiante, quien analiza la posibilidad de estudiar Medicina o la Licenciatura en Biología.

El orgullo de los docentes y el valor del trabajo en equipo

Ivone Quispe destacó que es el cuarto año consecutivo que la Escuela de Minas participa de estas olimpiadas y valoró el compromiso de los alumnos, especialmente de aquellos que ya no tienen Biología como materia dentro del ciclo superior.

“Obviamente la ciencia tiene que ser colaborativa”, sostuvo la docente, al remarcar la importancia del trabajo en equipo durante las evaluaciones.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de los docentes, el equipo directivo, la comunidad universitaria y la Secretaría de Transporte, y expresó su deseo de que estos resultados motiven a más estudiantes jujeños a participar de futuras competencias científicas.