Arranca el proceso de preinscripción e ingreso 2027 para la Escuela de Minas

Escuela de Minas

La Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo” – UNJu informó que ya el próximo 5 de octubre iniciará el proceso correspondiente al ingreso a 1er año del Ciclo Básico Común – Período Lectivo 2027. Asimismo, indicaron que toda la información compartida corresponde a las sedes de San Salvador de Jujuy, La Quiaca, Yuto, Palma Sola, Susques.

Paso a paso, el proceso de preinscripción e ingreso 2027 en la Escuela de Minas 1- Preinscripción online Habilitado desde el 05 al 14 de octubre a través del Portal SIU-Preinscripción.

Recomendaciones e Instrucciones Completar el formulario de preinscripción online con los datos requeridos a efectos de concluir con la preinscripción, IMPRIMIR Y CONSERVARLO. El correo electrónico solicitado deberá ser válido en el que se identifique, nombre/s y apellido/s del aspirante. Adjuntar archivos en formato PDF, JPG, JPEG (tamaño menor a 2MB): D.N.I. anverso del aspirante. D.N.I. reverso del aspirante. Constancia de alumno regular de 7mo grado dirigida a la Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo". 2- Cartilla de ingreso Material de estudio: la misma estará disponible en formato digital para los aspirantes después de la preinscripción. Será enviada a la cuenta de email de los aspirantes que cumplieron todos los pasos.

3- Examen de ingreso Se realizará en las instalaciones de la Escuela de Minas sede San Salvador de Jujuy, La Quiaca, Yuto, Palma Sola y Susques, en horario a confirmar. Este proceso será el viernes 04/12/2026.

4- Publicación de resultados La exhibición de listas de ingresantes será el lunes 21/12/2026 en las instalaciones de cada Sede de la Escuela de Minas. 5- Inscripción definitiva Será del 15 al 19 de Febrero de 2027, de 09:00 a 12:00 hs. En cada una de las sedes de forma presencial, provistos de la siguiente documentación: Constancia de finalización y aprobación del 7mo grado/año expedida por las autoridades.

Acta de Nacimiento actualizada.

Certificado de Buena Salud, Bucodental (original) y vacunas (copia simple).

Carpeta Colgante con visor y broche nepaco.

Ficha Médica (disponible en el sitio web para descarga).

Foto digital .jpg del aspirante. Toda la información oficial y actualizada se encuentra en la página web institucional: https://escmi.unju.edu.ar/ingreso.html

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.