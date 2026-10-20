Alumnos de la Escuela de Minas participaron por primera vez en el Torneo Nacional de Dodgeball

La Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo” , dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) , marcó un importante precedente deportivo al participar por primera vez en el Torneo Nacional de Dodgeball , en la modalidad Foam y categoría masculina.

Cinco estudiantes de la institución representaron a la provincia en una competencia que reunió a equipos de distintos puntos de Argentina y contó con la participación especial de la Selección de Uruguay.

La experiencia permitió a los jóvenes jujeños competir frente a deportistas de mayor trayectoria, incluidos jugadores que integran la Selección Argentina, y continuar desarrollando sus habilidades en una disciplina que gana espacio dentro del ámbito educativo.

La delegación de la Escuela de Minas estuvo integrada por cinco alumnos que participaron bajo la orientación del profesor Daniel Ariñez. Los representantes fueron Francisco Izquierdo; Joaquín Maldonado; Axel Aguado; Lucas Estrada y Valentino Cruz Colque .

Alumnos de la Escuela de Minas participaron por primera vez en el Torneo Nacional de Dodgeball

Durante el torneo, los estudiantes compitieron con equipos de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Neuquén, Chubut y Jujuy, además de la Selección de Uruguay, que participó como invitada. Se trató de una competencia de nivel de clubes, lo que representó un desafío para los alumnos y una oportunidad para adquirir experiencia frente a deportistas que participan habitualmente en este tipo de encuentros.

Qué es el dodgeball y cómo se juega

El dodgeball es un deporte similar al tradicional “quemado” o “balón prisionero”, una actividad que suele practicarse en las escuelas, aunque cuenta con reglas específicas y competencias organizadas a nivel nacional e internacional. Se juega en una cancha con dimensiones similares a las de vóley, pero sin red, y se utilizan seis pelotas.

El objetivo consiste en eliminar a los jugadores del equipo contrario mediante lanzamientos, mientras los participantes intentan esquivar o atrapar las pelotas. Los encuentros se disputan en dos tiempos de 20 minutos y los equipos buscan sumar la mayor cantidad de sets, que se consiguen al eliminar a todos los integrantes del conjunto rival. En la modalidad Foam, las pelotas son de material blando, lo que permite desarrollar el juego con velocidad, estrategia y coordinación.

El dodgeball forma parte de los ocho deportes alternativos que se enseñan y practican cada año en la Escuela de Minas de San Salvador de Jujuy. A través de esta disciplina, la institución busca fortalecer valores como el respeto, la cooperación, la estrategia, el compañerismo y la superación personal.

Alumnos de la Escuela de Minas participaron por primera vez en el Torneo Nacional de Dodgeball

Una de sus características es que permite la participación de equipos masculinos, femeninos y mixtos, promoviendo la integración de los estudiantes. Además, no requiere grandes inversiones económicas para comenzar a practicarlo, por lo que es considerado un deporte accesible y una alternativa para ampliar las oportunidades de participación. Por estas características, también es conocido como “el deporte de la inclusión” o “el deporte de las oportunidades”.

El crecimiento del dodgeball en Argentina

El dodgeball tiene antecedentes que se remontan al siglo XX y se desarrolló especialmente en Estados Unidos, donde comenzó a practicarse en instituciones educativas. En Argentina, su expansión comenzó alrededor de 2015 y posteriormente se extendió hacia otros países de América Latina, como Uruguay, Chile, Colombia y Brasil.

El 14 de noviembre de 2018 se constituyó la Federación Argentina de Dodgeball, con sede en Buenos Aires, para impulsar la organización y el crecimiento de la actividad. Actualmente, el país cuenta con representantes que participan en competencias internacionales y continúa desarrollando la disciplina en distintas provincias.

En este contexto, la participación de la Escuela de Minas representa un paso importante para el crecimiento del dodgeball en Jujuy, al brindarles a los estudiantes la posibilidad de competir a nivel nacional y adquirir nuevas experiencias deportivas.

Más allá de los resultados, la presencia de los cinco alumnos en el torneo constituye un logro para la institución y pone en valor la incorporación de deportes alternativos como herramientas educativas y de integración.