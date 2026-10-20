martes 20 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de octubre de 2026 - 19:11
Deportes.

¡Histórico triunfo! Argentina ganó por primera vez en un Mundial Sub-17 femenino

La Selección argentina femenina Sub-17 venció 2-0 a Nueva Zelanda en Marruecos, con dos goles de Mercedes Diz y se ilusiona con la clasificación.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Argentina y un triunfo histórico en el Mundial sub 17.&nbsp;

Argentina y un triunfo histórico en el Mundial sub 17. 

Lee además
Amistosos de la Selección argentina
Deportes.

La Selección argentina anunció sus próximos amistosos: rivales y fechas
Alumnos de la Escuela de Minas participaron por primera vezen el Torneo Nacional de Dodgeball
Deportes.

Alumnos de la Escuela de Minas participaron por primera vez en el Torneo Nacional de Dodgeball

El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del Grupo A, se disputó este martes 20 de octubre en el Complejo Mohammed VI de Marruecos. La Albiceleste consiguió así un resultado histórico en su primera participación mundialista, marcando un nuevo capítulo en el crecimiento del fútbol femenino argentino.

Argentina hizo historia con un doblete de Mercedes Diz

Después de caer 2-1 ante Alemania en el debut, Argentina salió decidida a buscar su primera victoria mundialista. Desde el comienzo tomó la iniciativa, presionó a Nueva Zelanda y generó situaciones de peligro a partir del juego por las bandas.

La gran protagonista de la jornada fue Mercedes Diz, delantera de River Plate, quien volvió a demostrar su capacidad goleadora. Durante el primer tiempo, convirtió un tanto que fue anulado por el VAR debido a una posición adelantada.

Sin embargo, lejos de desanimarse, la futbolista tuvo su revancha. A los 42 minutos, aprovechó un centro de Brunella Pilati y conectó un cabezazo para establecer el 1-0.

En el complemento, Argentina mantuvo su intensidad y encontró el segundo gol a los 24 minutos. Tras una buena jugada colectiva y una asistencia de Violeta Álvarez, Diz apareció nuevamente para definir de zurda y sellar el 2-0 definitivo.

Un debut mundialista que ya dejó una marca histórica

La participación argentina en Marruecos 2026 representa un acontecimiento especial, ya que es la primera vez que la Selección femenina Sub-17 disputa una Copa del Mundo, competencia que comenzó a celebrarse en 2008.

El equipo conducido por Christian Meloni logró la clasificación después de una destacada actuación en el Sudamericano de la categoría, donde consiguió el boleto mundialista al derrotar a Venezuela en semifinales.

Además, Mercedes Diz se convirtió en una de las grandes figuras de esta primera experiencia internacional. La delantera había marcado ante Alemania el primer gol argentino en la historia de los Mundiales Sub-17 femeninos y, con su doblete frente a Nueva Zelanda, alcanzó los tres tantos en apenas dos partidos.

La joven atacante ya cuenta con experiencia en la Selección Mayor y también integró el plantel argentino que disputó recientemente el Mundial Sub-20 de Polonia.

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial Sub-17 femenino

Con esta victoria, la Selección argentina alcanzó los tres puntos en el Grupo A y continúa con posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

El próximo compromiso será el viernes 23 de octubre frente a Marruecos, seleccionado anfitrión del torneo, en el último partido de la fase de grupos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Selección argentina anunció sus próximos amistosos: rivales y fechas

Alumnos de la Escuela de Minas participaron por primera vez en el Torneo Nacional de Dodgeball

Atajó con el hombro lesionado: la historia de "Aerolíneas" Fernández, el héroe de Talleres de Perico

Boxeo: el jujeño Sebastián Choque se consagró campeón latinoamericano en Bolivia

Cristiano Ronaldo fue sancionado tras abandonar la concentración de la selección de Portugal

Lo que se lee ahora
Boca vs. Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana.
Deportes.

Boca busca la remontada ante Vasco da Gama en Brasil: a qué hora juegan y cómo llega cada equipo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Ingreso a primer año 2027: son 22 los colegios con sobredemanda que irán a sorteo
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: son 22 los colegios con sobredemanda que irán a sorteo

Imagen alusiva
Jujuy.

Rige alerta en Jujuy por viento norte y aumento de temperaturas: desde cuándo y en qué zonas

Ingreso a primer año en Jujuy: este martes publicarán las escuelas con y sin sobredemanda
Jujuy.

Ingreso a primer año en Jujuy: este martes publicarán las escuelas con y sin sobredemanda

Comunicado del Bloque de Diputados del Frente Jujuy Crece sobre los dichos del Ministro Federico Posadas
Jujuy.

Comunicado del Bloque de Diputados del Frente Jujuy Crece sobre los dichos del Ministro Federico Posadas

Dólar
País.

Cuál es la cotización del dólar hoy en el Banco Nación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel