¡Histórico triunfo! Argentina ganó por primera vez en un Mundial Sub-17 femenino

La Selección argentina femenina Sub-17 hizo historia en el Mundial de Marruecos 2026 al conseguir su primera victoria en una Copa del Mundo de la categoría. El equipo dirigido por Christian Meloni derrotó 2-0 a Nueva Zelanda, con un doblete de Mercedes Diz, y sumó tres puntos fundamentales para mantener intacta la ilusión de avanzar a los octavos de final.

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El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del Grupo A, se disputó este martes 20 de octubre en el Complejo Mohammed VI de Marruecos. La Albiceleste consiguió así un resultado histórico en su primera participación mundialista, marcando un nuevo capítulo en el crecimiento del fútbol femenino argentino.

Después de caer 2-1 ante Alemania en el debut, Argentina salió decidida a buscar su primera victoria mundialista. Desde el comienzo tomó la iniciativa, presionó a Nueva Zelanda y generó situaciones de peligro a partir del juego por las bandas.

LA VOLEA DE MERCEDES DIZ PARA EL 2-0 DE ARGENTINA ANTE NUEVA ZELANDA. SUMA TRES GOLES EN EL MUNDIAL U17. pic.twitter.com/ksOEqbqNwq

La gran protagonista de la jornada fue Mercedes Diz, delantera de River Plate , quien volvió a demostrar su capacidad goleadora. Durante el primer tiempo, convirtió un tanto que fue anulado por el VAR debido a una posición adelantada.

Sin embargo, lejos de desanimarse, la futbolista tuvo su revancha. A los 42 minutos, aprovechó un centro de Brunella Pilati y conectó un cabezazo para establecer el 1-0.

En el complemento, Argentina mantuvo su intensidad y encontró el segundo gol a los 24 minutos. Tras una buena jugada colectiva y una asistencia de Violeta Álvarez, Diz apareció nuevamente para definir de zurda y sellar el 2-0 definitivo.

Un debut mundialista que ya dejó una marca histórica

La participación argentina en Marruecos 2026 representa un acontecimiento especial, ya que es la primera vez que la Selección femenina Sub-17 disputa una Copa del Mundo, competencia que comenzó a celebrarse en 2008.

El equipo conducido por Christian Meloni logró la clasificación después de una destacada actuación en el Sudamericano de la categoría, donde consiguió el boleto mundialista al derrotar a Venezuela en semifinales.

Además, Mercedes Diz se convirtió en una de las grandes figuras de esta primera experiencia internacional. La delantera había marcado ante Alemania el primer gol argentino en la historia de los Mundiales Sub-17 femeninos y, con su doblete frente a Nueva Zelanda, alcanzó los tres tantos en apenas dos partidos.

La joven atacante ya cuenta con experiencia en la Selección Mayor y también integró el plantel argentino que disputó recientemente el Mundial Sub-20 de Polonia.

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Con esta victoria, la Selección argentina alcanzó los tres puntos en el Grupo A y continúa con posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

El próximo compromiso será el viernes 23 de octubre frente a Marruecos, seleccionado anfitrión del torneo, en el último partido de la fase de grupos.