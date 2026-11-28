Jujuy recibió a destacados referentes del taekwondo argentino durante el Torneo Nacional Clausura de Taekwondo WT . Entre los presentes estuvieron José Acuña, capitán de la Selección Argentina y Sebastián Crismanich , ganador de la medalla de oro en los JJOO, quienes valoraron la organización del certamen, la participación de deportistas de distintas provincias y la importancia de llevar estas competencias al interior del país.

Deportes. Jujuy es sede del Torneo Nacional Clausura de Taekwondo WT con la participación de más de mil competidores

Ambos coincidieron en que la realización de torneos nacionales fuera de Buenos Aires permite generar nuevas oportunidades para los atletas y fortalecer el crecimiento de la disciplina en las provincias.

En su primera visita a la provincia, el capitán de la Selección Argentina de Taekwondo, José Acuña, resaltó la convocatoria del certamen y el esfuerzo que realizan los deportistas del interior para participar en competencias nacionales.

"Para la gente del interior que por ahí hace mucho esfuerzo para ir a Buenos Aires, que salga en distintas provincias es algo muy positivo", señaló.

Acuña, quien practica taekwondo desde su infancia y actualmente es uno de los referentes del seleccionado adulto, destacó el presente del equipo argentino tras su reciente participación en los Juegos Sudamericanos de Rosario, donde consiguió un título.

"Sudamericanos primeros. La verdad que, bueno, como te digo, como equipo hicimos un gran trabajo en estos últimos Juegos Sudamericanos y a nivel, obviamente, continental también somos un país muy fuerte", afirmó.

La Selección Argentina apunta a los Juegos Panamericanos y la clasificación olímpica

El capitán también se refirió a los próximos desafíos internacionales. Con la clasificación al Mundial ya conseguida, explicó que los objetivos deportivos estarán puestos en los Juegos Panamericanos de 2027 y en el camino hacia la clasificación olímpica.

Para ello, el seleccionado tiene previsto participar en giras europeas y continentales que permitirán sumar experiencia y llegar en buenas condiciones a las competencias clasificatorias.

Sebastián Crismanich elogió el crecimiento del taekwondo en Jujuy

Otra de las presencias destacadas del Torneo Nacional fue la de Sebastián Crismanich, quien llegó a la provincia junto a su escuela de taekwondo de Corrientes, con el objetivo de que sus atletas puedan conseguir un lugar en la Selección Argentina.

El referente nacional valoró especialmente la organización y el marco que ofreció Jujuy para recibir a competidores de diferentes puntos del país.

"Un marco impresionante que ofrece Jujuy, está muy bueno que los nacionales puedan salir de Buenos Aires para que conozcan el hermoso país que tenemos", destacó.

Además, resaltó el desarrollo de la actividad en las distintas provincias: "El taekwondo creció en todo el país y Jujuy no es la excepción".

La emoción de los más chicos durante las competencias

Durante su participación en el torneo, José Acuña también habló sobre las emociones que experimentan los deportistas más jóvenes, especialmente después de una derrota.

"La pasión te hace llegar al límite y bueno, obviamente a nadie le gusta perder y que los chicos hoy puedan vivir eso, que no le dé igual perder o ganar, la verdad que es algo muy lindo", reflexionó.

El capitán explicó que estas experiencias forman parte del crecimiento deportivo y que, con el paso de los años, los competidores aprenden a manejar mejor sus emociones.