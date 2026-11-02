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2 de noviembre de 2026 - 17:00
Recuerdo.

Día de los Fieles Difuntos en Jujuy: "No es un día de luto, sino de memoria y recuerdos"

La filósofa Carolina González reflexionó sobre la muerte, las tradiciones andinas y la importancia de mantener presentes a nuestros seres queridos.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Cada 2 de noviembre, las familias jujeñas conmemoran el Día de los Fieles Difuntos con mesas de ofrendas, oraciones y recuerdos de sus seres queridos fallecidos. Se trata de una tradición profundamente arraigada en la provincia, donde las creencias andinas y católicas se encuentran para dar un significado especial a la muerte.

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Día de los Fieles Difuntos: qué significa cada ofrenda

En una entrevista con Canal 4, la licenciada en Filosofía Carolina González reflexionó sobre esta fecha, la importancia de recordar a quienes partieron y la necesidad de hablar de la muerte como parte de la existencia humana.

La especialista explicó que, desde la cosmovisión andina, la muerte no se entiende necesariamente como el final de la existencia, sino como una transición hacia otro plano.

“En la zona andina a nosotros no nos gusta vivir por ahí la muerte como se vive en otros lugares, como si fuera lo opuesto a la vida, sino que por el contrario entendemos que la muerte es también parte de la vida”, señaló.

Esta concepción se refleja en las mesas de ofrendas, donde las familias preparan alimentos y elementos simbólicos para recordar a sus difuntos.

Día de los Fieles Difuntos.

Día de los Fieles Difuntos.

Las tradiciones andinas y católicas en Jujuy

González explicó que las costumbres actuales son resultado del encuentro entre las creencias de los pueblos originarios y las celebraciones introducidas por el catolicismo. “Con la llegada de los españoles ese tipo de tradiciones y costumbres vino a mezclarse con las nuestras”, indicó.

En ese marco, destacó que las familias jujeñas mantienen la costumbre de recibir simbólicamente a las almas de sus seres queridos.

“Este día es un día particular en el cual ellos vienen, llegan, nos visitan y nosotros por eso es que les servimos la mesa, los esperamos, los recordamos”, expresó al describir esta creencia.

El recuerdo como una forma de mantener presentes a quienes partieron

Durante la entrevista, González mencionó la película Coco como una manera de explicar el valor de la memoria y el vínculo emocional con quienes fallecieron. “La persona que está presente en el recuerdo no se va para siempre, es decir, va a permanecer”, sostuvo.

También señaló que recordar a los seres queridos permite reconocer la importancia que tuvieron en nuestras vidas, incluso después de su muerte.

Imagen de la película Coco.

Imagen de la película Coco.

Por qué es importante aprender a hablar de la muerte

La especialista remarcó que hablar de la muerte no debería ser un tema prohibido ni necesariamente negativo.

“Es fundamental aprender a hablar de la muerte”, afirmó, y recordó que distintos pensadores reflexionaron sobre la finitud de la existencia.

Para González, el duelo también invita a pensar en nuestra propia vida y en la manera en que aprovechamos el tiempo. “Quizás también es un momento movilizante para pensar qué hacemos con la vida. Si bien sabemos que la muerte es algo que es seguro y que a todos nos va a llegar en algún momento, por ahí pensarla no es tan malo como para significar qué hacemos con la vida”, reflexionó.

De esta manera, el Día de los Fieles Difuntos se convierte en una oportunidad para recordar, agradecer y mantener vivos los vínculos con quienes dejaron una huella en nuestras historias.

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