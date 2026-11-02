Los jujeños vivieron con emoción el Día de los Fieles Difuntos

Jujuy.
¿Tenés alguno de estos apellidos? Los 20 más comunes de Jujuy y cuál lidera el ranking
Por María Florencia Etchart
Este 2 de noviembre una multitud se acercó a los cementerios para vivir el Día de los Fieles Difuntos.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.