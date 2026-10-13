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13 de octubre de 2026 - 13:43
Jujuy.

Ley de Coparticipación: comenzó el debate con 28 intendentes de Jujuy

La Legislatura de Jujuy recibió a 28 intendentes para debatir la Ley de Coparticipación Municipal. Habrá nuevas reuniones y un plazo para presentar propuestas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ley de Coparticipación: intendentes de Jujuy plantearon sus propuestas

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El Presupuesto 2026 y la Ley de Coparticipación ingresan a la Legislatura de Jujuy

El objetivo es analizar cómo se distribuirán los recursos provinciales entre los municipios, teniendo en cuenta las diferencias de población, extensión territorial, servicios y necesidades de cada localidad.

Los intendentes plantearon sus necesidades

Tras el encuentro, Luna explicó que la reunión permitió escuchar las distintas posiciones de los jefes municipales, quienes ya tuvieron acceso al proyecto de ley. "Todos la tienen, todos la estuvieron mirando y, como es lógico, vienen a defender la posición de cada una de sus comunidades", señaló.

"vienen a defender la posición de cada una de sus comunidades" "vienen a defender la posición de cada una de sus comunidades"

El legislador remarcó que la discusión está centrada en los recursos económicos y en las posibilidades de funcionamiento de cada municipio.

"Esto no es un problema ideológico, esto es un problema financiero" "Esto no es un problema ideológico, esto es un problema financiero"

Además, adelantó que posteriormente se convocará a los comisionados municipales, que no participaron de esta primera reunión.

Habrá 20 días para presentar propuestas y reuniones por regiones

La Comisión de Finanzas recibirá durante los próximos 15 a 20 días las observaciones, correcciones y sugerencias que los intendentes consideren necesarias. Después de esa instancia, se organizarán encuentros regionales junto con el Foro de Municipios de Jujuy, presidido por Julio Bravo.

Una de las alternativas planteadas es realizar una jornada de trabajo en Libertador General San Martín, con representantes de los departamentos Ledesma, Valle Grande, Santa Bárbara y San Pedro, y así en cada uno de las regiones. La intención es que legisladores provinciales, intendentes y comisionados municipales puedan analizar el proyecto de manera conjunta, atendiendo las particularidades de cada región.

Consultado sobre la posibilidad de que la ley se trate antes de finalizar el período ordinario de sesiones, Luna respondió: "Es posible, digamos, vamos a ver cómo van los tiempos, pero es posible".

"Es posible, vamos a ver cómo van los tiempos, pero es posible". "Es posible, vamos a ver cómo van los tiempos, pero es posible".

Qué porcentaje de los recursos recibirían los municipios

Uno de los aspectos centrales del proyecto es el monto que se distribuiría entre los gobiernos locales. Según explicó Luna, la propuesta contempla que aproximadamente entre el 19% y el 20% de los ingresos provinciales se destinen a la coparticipación municipal.

El diputado consideró que, de acuerdo con las estimaciones actuales, esos fondos permitirían cubrir las obligaciones salariales, los gastos de funcionamiento y las necesidades básicas de los municipios. Sin embargo, aclaró que la distribución no se definiría únicamente por la cantidad de habitantes.

La fórmula prevista contempla distintas variables, entre ellas la población, el desarrollo municipal, la extensión territorial, los servicios que brinda cada gobierno local y las distancias que debe recorrer para prestarlos. Como ejemplos de las diferencias territoriales, mencionó los casos de Purmamarca y San Antonio, donde las características geográficas y administrativas presentan desafíos particulares.

Cómo influye el Presupuesto Nacional en la discusión

Durante la entrevista, Luna también se refirió a la relación entre el debate por la coparticipación y la elaboración del Presupuesto provincial. Explicó que Jujuy necesita conocer las proyecciones económicas del Presupuesto Nacional, especialmente las estimaciones sobre el precio del dólar y la inflación. En particular, señaló que el tipo de cambio es una variable relevante porque la provincia mantiene obligaciones financieras contraídas en dólares. Esas proyecciones, según el legislador, permiten calcular los recursos y compromisos económicos que deberán contemplarse en el presupuesto jujeño.

En ese contexto, consideró conveniente avanzar con el debate de la coparticipación municipal antes de la aprobación del Presupuesto provincial, aunque aclaró que los tiempos dependerán del desarrollo de las conversaciones.

Por ahora, la discusión continuará con la recepción de propuestas de los intendentes y la organización de encuentros regionales, mientras se busca definir una fórmula de distribución que contemple las distintas realidades municipales de Jujuy.

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