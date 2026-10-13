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13 de octubre de 2026 - 21:04
Legislatura.

Ley de coparticipación: Intendentes de Jujuy participaron de la primera reunión legislativa

En la mañana de este martes se reunieron en la Legislatura 28 intendentes de la provincia para avanzar en el tratamiento de la Ley de Coparticipación.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Legislatura de Jujuy.

Legislatura de Jujuy.

En el marco de la primera reunión de la Comisión de Hacienda, dónde se comenzó a debatir el proyecto de la Ley de Coparticipación, los diputados provinciales se reunieron con diferentes funcionarios del Ministerio de Hacienda y 28 intendentes de Jujuy.

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"Celebro la realización de esta primera reunión, es un día histórico porque dimos el puntapié inicial de algo que hace tantos años se viene reclamando", expresó el presidente del Foro de Intendentes, Julio Bravo, y agregó que “sin duda, es una ley muy importante, pero hay que dar el debate y buscar los consensos",

Así también Bravo remarcó la necesidad de sostener el diálogo institucional durante las próximas etapas del tratamiento legislativo, con el propósito de construir una norma que responda a las necesidades de los municipios jujeños.

El presidente del Foro de Intendentes habló también de “la realización de reuniones regionales para que junto con los diputados de las Comisiones pertinentes y funcionarios del Ministerio de Economía podamos ir afinando los aspectos destacables de este proyecto de Ley”.

Por su parte el Intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, dijo que “creo que es un buen arranque, ahora viene la etapa de los aportes y de la discusión punto por punto”, y agregó que “tenemos que hacer una Ley que sirva para los próximos 50 años”.

Jorge habló también de los trabajos comunes de los municipios, principalmente en relación al cambio climático y los problemas que pudiera traer el fenómeno de El Niño “ya anticipan durísimas situaciones las cuales nos tiene que encontrar a todos los municipios juntos”.

El intendente adelantó que “por la cantidad de puntos que van a generar debate y posiciones diferenciales, creo que no va a ser una Ley que va a tener la premura de salir este año”, aunque aclaró “ojalá que me equivoque, pero es una opinión personal”.

Jorge dijo que este proyecto “merece que no sea una Ley tratada entre gallos y medianoche sino que sea profundamente justa, equitativa y saludable para todos”.

Distribución equitativa

En el marco del tratamiento de este proyecto, el secretario de Egresos Públicos de la Provincia, Fortunato Daher, sostuvo que uno de los ejes centrales de la propuesta es establecer criterios de distribución que contemplen las diferencias y necesidades de cada región.

"Cuando hablamos de que no haya igualdad, sino equidad, hablamos de que se distribuya de manera que la provincia se pueda fortalecer regionalmente en todas sus regiones y que todos los municipios tengan la posibilidad de brindar servicios de la mejor manera", explicó.

Daher consideró que la futura norma debe contribuir a reducir las desigualdades entre municipios y garantizar los recursos necesarios para afrontar el pago de salarios y el funcionamiento de las administraciones locales. A partir de esa base, agregó, cada gobierno municipal deberá administrar los fondos con autonomía, transparencia y responsabilidad.

Participaron los intendentes y jefes comunales de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; San Antonio, Álvaro de Bedia; Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola; Yala, Santiago Tizón; Humahuaca, Karina Marisol Paniagua; El Aguilar, José Humberto Sajama; Maimará, María Susana Prieto; Tilcara, Sonia Pérez; Purmamarca, José Humberto López; La Quiaca, Dante Velázquez; Abra Pampa, Ariel Adolfo Machaca; El Carmen, Víctor Hugo González, y Fraile Pintado, José Mario Cardozo, entre otros.

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