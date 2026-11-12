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12 de noviembre de 2026 - 18:24
Jujuy.

288 viviendas en Alto Comedero: ya alcanzaron el 60% de avance

Las unidades habitacionales se construyen en siete proyectos simultáneos. Los preadjudicatarios pueden visitar las obras en distintas etapas de ejecución.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
288 Viviendas en Alto Comedero.

288 Viviendas en Alto Comedero.

El proyecto de construcción de 288 viviendas en Alto Comedero alcanzó el 60% de avance, según informó el Gobierno de Jujuy. Las unidades habitacionales están distribuidas en siete proyectos que se ejecutan de manera simultánea, bajo la coordinación del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ).

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El gobernador Carlos Sadir recorrió uno de los módulos de 48 departamentos junto a familias preadjudicatarias y autoridades del organismo provincial. Durante la visita, los futuros beneficiarios pudieron conocer el estado de los trabajos y observar las características de las viviendas.

Cómo avanzan las 288 viviendas en Alto Comedero

Durante el recorrido, Sadir destacó el progreso de la construcción y expresó su expectativa de que las unidades puedan entregarse próximamente, aunque no se informó una fecha concreta de finalización. “Esperamos en poco tiempo entregarles sus viviendas”, señaló el mandatario, quien también se refirió al financiamiento de los proyectos habitacionales.

En ese sentido, explicó que la Provincia decidió continuar con las obras mediante recursos propios, en un contexto de reducción de la obra pública nacional. Además, indicó que existen otros proyectos de viviendas en ejecución, algunos desarrollados junto a empresas privadas y otros mediante acuerdos con instituciones intermedias.

288 Viviendas en Alto Comedero.

288 Viviendas en Alto Comedero.

Los preadjudicatarios pueden recorrer las obras en distintas etapas

El presidente del IVUJ, José Luis Paiquez, explicó que el organismo estableció un sistema de recorridos para que las familias conozcan el avance de la construcción antes de recibir sus viviendas.

Según detalló, están previstas tres visitas durante la ejecución de cada proyecto:

  • Primera visita: cuando la obra alcanza el 30% de avance.

  • Segunda visita: al llegar al 60% de ejecución.

  • Tercera visita: cuando se completa el 90% de los trabajos.

“La idea es que puedan ir viendo que las obras son una realidad”, sostuvo Paiquez. El funcionario destacó la participación conjunta del Gobierno provincial, las empresas constructoras, las instituciones intermedias y los preadjudicatarios durante las distintas etapas del proceso.

Inscripción abierta para otros 96 departamentos en Alto Comedero

Durante la visita, Sadir recordó que también continúa abierta la inscripción para un proyecto de 96 departamentos en Alto Comedero, ubicado frente al Hospital Carlos Snopek.

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el viernes 20 de noviembre a través de la página oficial del IVUJ. Una vez finalizado el período de inscripción, se realizará un sorteo para determinar el orden de prelación de los postulantes. Posteriormente, el organismo iniciará la evaluación correspondiente para definir a los futuros adjudicatarios.

El Gobierno provincial señaló que esta iniciativa forma parte de los proyectos habitacionales que se encuentran en distintas etapas de desarrollo.

Quienes deseen conocer los requisitos y completar el trámite pueden ingresar a la página oficial del organismo: https://ivuj.gob.ar/.

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