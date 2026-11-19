La Legislatura de Jujuy realizará este jueves 19 de noviembre, desde las 10 de la mañana, su décima sesión ordinaria, en la que se tratarán diferentes proyectos vinculados con obras públicas, energía y legislación provincial.

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Uno de los temas centrales será la autorización para el financiamiento de la Travesía Urbana de la Ruta Nacional N° 9 , una iniciativa considerada prioritaria por el Gobierno provincial. La convocatoria fue acordada durante una reunión de Labor Parlamentaria, en la que participaron los presidentes de los distintos bloques políticos.

Uno de los puntos más relevantes del orden del día será el tratamiento de la autorización para obtener financiamiento destinado a la obra de la Travesía Urbana de la Ruta Nacional N° 9. El presidente del bloque Frente Jujuy Crece, Santiago Jubert , destacó la importancia de esta iniciativa para la provincia y remarcó que su aprobación permitirá contar con las herramientas necesarias para avanzar con el proyecto. En ese sentido, calificó la propuesta como "muy importante para nosotros, muy importante para la gestión de gobierno" .

Además del financiamiento para la Travesía Urbana, el orden del día contempla otras iniciativas de interés provincial. Entre ellas se encuentra el Decreto Acuerdo que propone declarar la Emergencia Energética y Tarifaria en Jujuy hasta el 31 de diciembre de 2027 .

También se debatirá la modificación de la Ley N° 4513 de Promoción de la Microempresa, junto con el proyecto de recupero de garantías públicas ejecutadas, en el marco de la Ley N° 5918. Estas propuestas forman parte de la agenda legislativa acordada por los bloques políticos y serán analizadas durante la décima sesión ordinaria.

La Legislatura extenderá las sesiones hasta el 31 de diciembre

Otro de los anuncios importantes fue la decisión de prolongar el período de sesiones ordinarias hasta el último día de diciembre de 2026. La medida fue acordada por los presidentes de los bloques durante la reunión de Labor Parlamentaria y tiene como objetivo disponer de más tiempo para debatir los proyectos que todavía se encuentran pendientes.

Santiago Jubert explicó que esta extensión permitirá continuar con el tratamiento de las iniciativas presentadas por los diputados provinciales. La diferencia con una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias es que, durante ese período, solamente podrían tratarse los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo.

Los proyectos que podrían tratarse antes de fin de año

Mientras se prepara la próxima sesión, las comisiones legislativas continúan trabajando en diferentes iniciativas. La Comisión de Legislación General, presidida por Adriano Morone, emitió despacho favorable para cuatro proyectos que quedaron en condiciones de ser tratados en el recinto.

Entre ellos se encuentran:

Ley de Mecenazgo Deportivo: propone crear un sistema de financiamiento público-privado para acompañar a deportistas jujeños que participan en competencias provinciales, nacionales e internacionales.

Registro Provincial de Datos Genéticos: busca contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas y colaborar con investigaciones criminales.

Modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa: plantea cambios en la normativa que regula el funcionamiento del organismo.

Ley de Procedimientos Administrativos: apunta a modernizar la gestión pública mediante herramientas tecnológicas y la simplificación de trámites.

Morone explicó que estas iniciativas completaron su recorrido por las comisiones correspondientes y que su tratamiento dependerá de las decisiones que se adopten en Labor Parlamentaria.

Por otra parte, la Comisión de Asuntos Institucionales, encabezada por Gisel Bravo, continuará trabajando en el proyecto de Ley de Juicio por Jurados, que todavía presenta aspectos pendientes de definición.

Con este cronograma, la Legislatura de Jujuy buscará avanzar en el tratamiento de diferentes propuestas durante las últimas semanas de 2026, con especial atención a las obras de infraestructura, la emergencia energética y la actualización de leyes provinciales.