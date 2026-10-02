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2 de octubre de 2026 - 18:27
Mundo.

Lula Da Silva exhibió una remera de Malvinas en el cierre de campaña en Brasil

El presidente brasileño participó de una caravana a dos días de las elecciones y mostró una remera con la frase “Las Malvinas son argentinas”.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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Durante la actividad, desde el público le arrojaron distintos objetos. Entre ellos recibió una remera negra con letras blancas que llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. Lula tomó la prenda, la abrió y la exhibió durante varios segundos ante los presentes.

El episodio ocurrió a dos días de la primera vuelta electoral en Brasil, en la que Lula busca un nuevo mandato. La jornada de campaña en Río fue una de las últimas actividades públicas del presidente antes de los comicios.

La referencia a Malvinas coincide con una posición que Brasil sostiene en el ámbito diplomático. En documentos oficiales, el país vecino ha expresado su respaldo a los derechos de la Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido.

En diciembre de 2025, los presidentes de los países del Mercosur y Estados asociados, incluido Lula, reiteraron el respaldo a los legítimos derechos argentinos sobre la cuestión Malvinas.

Además, en 2023, Argentina y Brasil habían acordado dar continuidad al apoyo brasileño a los derechos argentinos en la disputa por las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Brasil define su próximo gobierno

Los brasileños concurrirán a las urnas este domingo 4 de octubre para elegir presidente, gobernadores, senadores y diputados. Si ninguna candidatura presidencial supera la mitad de los votos válidos, habrá una segunda vuelta el 25 de octubre.

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