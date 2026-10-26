Javier Milei saludó con un "Six Seven" y sigue sin hablar sobre la victoria de Lula en Brasil

Javier Milei en casa Rosada Elecciones en Brasil: Milei mantiene el silencio tras la derrota de Bolsonaro

El presidente Javier Milei todavía no felicitó públicamente a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil, celebradas este domingo 25 de octubre. Mientras distintos dirigentes internacionales reconocieron el resultado del balotaje, el mandatario argentino mantuvo el silencio sobre la reelección de su par brasileño y este lunes retomó su agenda oficial con una reunión de Gabinete en Casa Rosada.

Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada El Presidente llegó a Casa Rosada alrededor de las 9:15 para recibir al príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey John Dunlap. Posteriormente, encabezó una reunión de Gabinete desde las 10, luego de dos semanas sin encuentros de este tipo.

Javier Milei salió al balcón de la Casa Rosada este lunes junto a su Gabinete para saludar a un grupo de estudiantes reunidos en la Plaza de Mayo, a quienes sorprendió con el Six Seven, el gesto viral que es tendencia en las redes sociales.

Junto a su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el Presidente repitió entre risas el movimiento de sus manos de arriba hacia abajo, como si fueran los platillos de una balanza, que se popularizó mayormente entre los jóvenes en aplicaciones como TikTok e Instagram.

Sin felicitaciones públicas a Lula tras las elecciones Hasta la mañana de este lunes, Milei no había difundido un mensaje propio de felicitación a Lula da Silva. Sin embargo, compartió en su cuenta de X una publicación del legislador libertario Juan Ignacio Fernández que cuestionaba el resultado electoral y la reacción de los mercados financieros brasileños. El silencio del mandatario se produce en un contexto de diferencias políticas con Lula y de respaldo previo de Milei a la candidatura de Flávio Bolsonaro. Por el momento, no se informó oficialmente si el Gobierno argentino enviará una felicitación institucional al presidente reelecto de Brasil. Mientras tanto, el Ejecutivo continúa con su agenda interna, que incluye el tratamiento de proyectos legislativos como el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

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