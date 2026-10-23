Javier Milei celebró el fallo de la causa Libra: "La verdad triunfa por sí misma"

El sobreseimiento de Javier Milei y su hermana Karina en la investigación por la criptomoneda $LIBRA provocó distintas reacciones dentro del Gobierno nacional. Mientras el Presidente eligió expresarse a través de Instagram con una frase sobre la verdad y la mentira, su asesor Santiago Caputo cuestionó a quienes impulsaron las denuncias. Otros funcionarios prefirieron mantener silencio sobre la resolución judicial.

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“La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad”, publicó el mandatario en su cuenta de Instagram, luego de conocerse la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

La resolución fue recibida con satisfacción por diferentes sectores del Ejecutivo, que consideran que la decisión judicial respalda la postura que mantuvieron desde el comienzo de la investigación.

Publicación del Instagram de Javier Milei tras el fallo del caso Libra.

“Se hace justicia”, expresó a TN un funcionario de primera línea del Gobierno. Sin embargo, otros integrantes de la administración nacional evitaron realizar declaraciones. “No opinamos de causas en trámite ni de causas finalizadas o resueltas”, manifestó otra fuente oficial.

Santiago Caputo cuestionó la investigación judicial

Santiago Caputo.

El asesor presidencial Santiago Caputo fue uno de los dirigentes que reaccionó con mayor dureza tras conocerse el fallo.

“Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente”, escribió en X.

También cuestionó a quienes denunciaron o criticaron públicamente el caso y aseguró que no espera pedidos de disculpas.

Por qué la Justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei.

Karina Milei.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi aceptó el pedido del fiscal Eduardo Taiano y dispuso el sobreseimiento de once investigados, entre ellos Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Novelli y Hayden Davis.

El magistrado consideró que los hechos examinados no configuraban los delitos denunciados. Respecto del Presidente, sostuvo que no se acreditó un engaño penalmente relevante que permitiera configurar una estafa.

La investigación comenzó después de que Milei promocionara $LIBRA en X el 14 de febrero de 2025. La criptomoneda aumentó rápidamente su cotización y luego sufrió un desplome que generó denuncias por importantes pérdidas económicas.

En el caso de Karina Milei, la Justicia determinó que las pruebas reunidas no permitían acreditar que hubiera recibido o solicitado pagos para facilitar encuentros con el mandatario.

La resolución todavía puede ser recurrida y su alcance se limita a las actuaciones analizadas por ese juzgado.