Causa Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina

La Justicia federal resolvió este viernes 23 de octubre sobreseer al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, en la causa Libra , que investigaba una presunta estafa vinculada con el lanzamiento y la promoción de una criptomoneda en febrero de 2025. La decisión también alcanza a otras nueve personas que estaban bajo investigación.

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La resolución fue dictada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8, quien aceptó el pedido de sobreseimiento presentado por el fiscal Eduardo Taiano. El magistrado consideró que los hechos denunciados no constituyen un delito penal.

El fallo, de 60 páginas, se fundamenta en el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación, que establece el sobreseimiento cuando los hechos investigados no encuadran en una figura delictiva.

El fiscal Eduardo Taiano solicitó esta resolución luego de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales reunidas durante la investigación.

La decisión también beneficia a otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis, vinculados con el desarrollo y la promoción del activo digital.

El juez dispuso que, una vez que la resolución quede firme, se comunique y archive el expediente. Sin embargo, el fallo todavía puede ser recurrido ante instancias judiciales superiores.

Javier Milei.

Cómo comenzó la causa Libra y qué ocurrió con la criptomoneda

La investigación judicial comenzó después del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, ocurrido el 14 de febrero de 2025.

Ese día, a las 19:01, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que promocionaba el proyecto y compartía la dirección del contrato del activo digital.

Según las denuncias que dieron origen al expediente, la cotización de la criptomoneda pasó de aproximadamente 0,01 dólares a un valor cercano a los 5 dólares, para luego desplomarse.

Los denunciantes estimaron que unas pocas billeteras virtuales retiraron alrededor de 100 millones de dólares y que más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas de valor.

Estos hechos motivaron presentaciones judiciales por presuntos delitos económicos y posibles irregularidades relacionadas con la promoción de la criptomoneda.

Javier y Karina Milei fueron sobreseídos en la causa Libra.

Qué investigó la Justicia durante la causa Libra

Durante la investigación se realizaron allanamientos, secuestros de dispositivos electrónicos y pericias destinadas a reconstruir los movimientos financieros relacionados con el lanzamiento del token.

También se analizaron operaciones realizadas en la red Solana y se solicitaron datos a organismos públicos y empresas privadas. Además, la Justicia argentina requirió cooperación judicial a Estados Unidos para identificar operaciones y responsables de billeteras virtuales vinculadas con el proyecto.

Finalmente, el fiscal Taiano consideró que correspondía solicitar el sobreseimiento y el juez Martínez de Giorgi hizo lugar al planteo.

La resolución representa el cierre de esta etapa judicial para el presidente, su hermana y los demás investigados, aunque todavía existe la posibilidad de que sea revisada si se presentan recursos.