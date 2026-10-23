viernes 23 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de octubre de 2026 - 16:09
Investigación.

Causa Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó el pedido del fiscal Eduardo Taiano y dispuso el sobreseimiento de los involucrados en la causa Libra.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Causa Libra.

Causa Libra.

La Justicia federal resolvió este viernes 23 de octubre sobreseer al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, en la causa Libra, que investigaba una presunta estafa vinculada con el lanzamiento y la promoción de una criptomoneda en febrero de 2025. La decisión también alcanza a otras nueve personas que estaban bajo investigación.

Lee además
Javier Milei tildó a Pedro Sánchez de “dictador” y aseguró que la ocupación británica en Malvinas “es un riesgo para la región”.
Política.

Javier Milei le dijo "dictador" a Pedro Sánchez y alertó por la presencia británica en Malvinas
Pedro Sánchez contestó las descalificaciones de Javier Milei.
Política.

Pedro Sánchez le respondió a Javier Milei con un tema de Lali Espósito: "¡Me encanta!"

La resolución fue dictada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8, quien aceptó el pedido de sobreseimiento presentado por el fiscal Eduardo Taiano. El magistrado consideró que los hechos denunciados no constituyen un delito penal.

Por qué la Justicia sobreseyó a Javier y Karina Milei

El fallo, de 60 páginas, se fundamenta en el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación, que establece el sobreseimiento cuando los hechos investigados no encuadran en una figura delictiva.

El fiscal Eduardo Taiano solicitó esta resolución luego de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales reunidas durante la investigación.

La decisión también beneficia a otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis, vinculados con el desarrollo y la promoción del activo digital.

El juez dispuso que, una vez que la resolución quede firme, se comunique y archive el expediente. Sin embargo, el fallo todavía puede ser recurrido ante instancias judiciales superiores.

Javier Milei.

Javier Milei.

Cómo comenzó la causa Libra y qué ocurrió con la criptomoneda

La investigación judicial comenzó después del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, ocurrido el 14 de febrero de 2025.

Ese día, a las 19:01, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que promocionaba el proyecto y compartía la dirección del contrato del activo digital.

Según las denuncias que dieron origen al expediente, la cotización de la criptomoneda pasó de aproximadamente 0,01 dólares a un valor cercano a los 5 dólares, para luego desplomarse.

Los denunciantes estimaron que unas pocas billeteras virtuales retiraron alrededor de 100 millones de dólares y que más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas de valor.

Estos hechos motivaron presentaciones judiciales por presuntos delitos económicos y posibles irregularidades relacionadas con la promoción de la criptomoneda.

Javier y Karina Milei fueron sobrese&iacute;dos en la causa Libra.

Javier y Karina Milei fueron sobreseídos en la causa Libra.

Qué investigó la Justicia durante la causa Libra

Durante la investigación se realizaron allanamientos, secuestros de dispositivos electrónicos y pericias destinadas a reconstruir los movimientos financieros relacionados con el lanzamiento del token.

También se analizaron operaciones realizadas en la red Solana y se solicitaron datos a organismos públicos y empresas privadas. Además, la Justicia argentina requirió cooperación judicial a Estados Unidos para identificar operaciones y responsables de billeteras virtuales vinculadas con el proyecto.

Finalmente, el fiscal Taiano consideró que correspondía solicitar el sobreseimiento y el juez Martínez de Giorgi hizo lugar al planteo.

La resolución representa el cierre de esta etapa judicial para el presidente, su hermana y los demás investigados, aunque todavía existe la posibilidad de que sea revisada si se presentan recursos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei le dijo "dictador" a Pedro Sánchez y alertó por la presencia británica en Malvinas

Pedro Sánchez le respondió a Javier Milei con un tema de Lali Espósito: "¡Me encanta!"

El Gobierno aclaró por qué Javier Milei tenía una venda en el cuello

Javier Milei: "El ritmo al que baja la inflación es más lento"

Brasil acusó a Javier Milei de interferir en el balotaje con "ofensas" y "mentiras"

Lo que se lee ahora
La Virgen de Río Blanco tendrá una misa especial en la Basílica de Luján
País.

La Virgen de Río Blanco tendrá una misa especial en la Basílica de Luján

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Julián Tejerina, el jujeño que padece cáncer y que muestra el proceso para ayudar a otros.
Fortaleza.

El jujeño que enfrentó dos tumores y compartió cada quimio para dar esperanza: "Tengo que seguir"

Accidente fatal. video
Policiales.

Accidente fatal en Jujuy: un motociclista murió sobre Ruta 2

¿Cuándo vuelven las lluvias a Jujuy?
Jujuy.

Sigue el alerta amarilla en Jujuy y cambia nuevamente el tiempo este fin de semana

Un detenido y cinco prófugos tras un operativo con 166 kilos de cocaína en la Puna Jujeña
Jujuy.

Persecución, tiroteo y secuestro de más de 160 kilos de cocaína en la Puna Jujeña: un detenido y cinco prófugos

Jóvenes peregrinos saliendo desde San Pedro hacia Río Blanco 
Jujuy.

Atención conductores: comenzaron a peregrinar los jóvenes hacía el Santuario de la Virgen de Río Blanco

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel