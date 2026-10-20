Política a las Brasas: qué cambios proponen Bravo y Rivarola para la coparticipación municipal

Julio Bravo, intendente de San Pedro, y Rubén Rivarola, intendente de Palpalá , participaron de una nueva emisión de Política a las Brasas , el programa de Canal 4 conducido por Ana Inés Vargas y Silvina Sadir. Durante la entrevista, expusieron sus planteos sobre el proyecto de coparticipación municipal, las dificultades para financiar servicios y obras, y sus posiciones frente al escenario electoral de 2027.

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“Es lo que nos va a dar certidumbre en el manejo de la administración pública de cada uno de nuestros municipios” , sostuvo Bravo sobre la ley. Rivarola, por su parte, señaló: “ Yo no veo que la ley asegure, que es lo más importante en todos los municipios, la cuestión salarial”.

Rivarola planteó que el debate debe comenzar por las garantías para pagar los sueldos y por la posibilidad de organizar las administraciones a mediano y largo plazo. “Hoy prácticamente todos los intendentes estamos sujetos a la voluntad del Poder Ejecutivo provincial, cuando sabemos que todos los municipios son autónomos”, afirmó.

El intendente de Palpalá reconoció el cumplimiento provincial en materia salarial: “Siempre Provincia cumplió con el tema de los sueldos de los municipios”. Sin embargo, consideró que el proyecto requiere modificaciones, especialmente en las disposiciones sobre paritarias y aguinaldos.

Bravo también reclamó que el sueldo anual complementario quede expresamente contemplado. “No estaba claro que el aguinaldo en el proyecto enviado no iba a formar parte de los fondos asegurables. Es un error, tiene que formar parte”, sostuvo.

El intendente de San Pedro expresó su expectativa de que ese planteo sea incorporado: “Eso tiene que quedar claro y va a estar plasmado en el texto de la nueva ley. No tengo dudas de esto”.

Qué planta salarial proponen tomar como referencia

Otro de los puntos discutidos fue la fecha que debería utilizarse para calcular la planta salarial de cada municipio.

“Es un error atribuible al Poder Ejecutivo fijar diciembre del 2015 como fecha en la cual se toma la planta salarial”, cuestionó Bravo. Según explicó, ese momento coincidió con cambios de gobierno tanto en la Provincia como en distintas localidades.

Como alternativa, propuso una referencia posterior: “Lo que yo recuerdo, y eso es lo que vamos a plantear, es octubre o noviembre del 2017, que es donde se produce el primer corte o congelamiento de la planta salarial”.

Rivarola pidió considerar una situación más reciente. “Toda la ley es a partir de que se apruebe en adelante, no es hacia atrás”, planteó.

Paritarias municipales y fondos ante una caída de la recaudación

Rivarola propuso vincular los aumentos municipales con los acuerdos salariales provinciales para evitar diferencias entre localidades. “Si la Provincia arregla un 3%, listo, eso sería para todos los municipios, porque si no vamos a empezar a tener diferencias salariales”, ejemplificó. En ese sentido, consideró que una cláusula asociada a las paritarias provinciales permitiría un mayor ordenamiento.

Bravo coincidió y sumó otro planteo: “Tiene que haber un básico reconocido para los funcionarios de cada uno de los municipios”. Al explicar su propuesta, aclaró que no se refería a la situación de San Pedro: “Hay municipios en donde los funcionarios ganan muy poco, ganan un poquito más o quizás menos en algunos casos que un categoría uno del Estado”.

“La ley de coparticipación tiene que tener la cláusula gatillo donde el gobierno provincial saque de otra parte”, acotó Bravo.

Recursos municipales y financiamiento de obras

Rivarola informó que Palpalá proyecta sus ingresos y explicó que esos recursos deben cubrir el funcionamiento cotidiano de la administración: “Todos los municipios tienen sus costos mensuales: servicio de recolección, alumbrado, materiales, insumos”. También señaló que disminuyó la recaudación local y describió cómo reasignan fondos entre distintas tareas: “Este año invertimos un poco menos en arreglar las esculturas que tenemos y dediquemos un poco más a las calles”.

Respecto del financiamiento externo, afirmó: “Hoy tenemos las puertas del gobierno nacional cerradas en todo aspecto”. Según sostuvo, en ese contexto las gestiones para obtener recursos se concentran en la Provincia.

Bravo también cuestionó la política nacional: “El nuevo gobierno nacional de Milei ha terminado con la obra pública”. En el caso de San Pedro, explicó que su gestión recurre a obras con participación vecinal. “La maquinaria es de la Municipalidad de San Pedro, el personal que trabaja es de la Municipalidad de San Pedro, pero los vecinos de cada cuadra se organizan, compran los caños donde ellos quieren y de la manera que ellos quieren nos entregan los caños”, describió sobre las redes cloacales.

Desarrollo industrial en Palpalá y reclamos para el Ramal

Rivarola destacó la incorporación de empresas como parte de su estrategia para ampliar el empleo privado. “Hace cuatro años que venimos apostando a los parques industriales, apostando a las industrias, las empresas”, sostuvo. Según afirmó, durante ese período se instalaron entre 38 y 40 empresas en Palpalá. Sobre la contratación de trabajadores, indicó: “Siempre pedimos que sea gente de Palpalá la que la empresa tome”.

Bravo consideró que el Ramal necesita ampliar sus alternativas productivas. “Es lo que nos está faltando en el Ramal, es lo que nos está faltando en el departamento San Pedro, de Santa Bárbara”, expresó al referirse al desarrollo de parques industriales.

Sobre la actividad azucarera, afirmó: “El azúcar está atravesando una crisis muy importante”. Según su evaluación, esas dificultades repercuten en las posibilidades de desarrollo de la región.

Bravo pidió ampliar la conducción del radicalismo

En el tramo político, Bravo reclamó una mayor participación del interior en las decisiones del radicalismo provincial. “Para organizarnos tiene que quedar establecido con claridad cuál es la mesa de conducción política”, sostuvo. Al ser consultado sobre la representación efectiva del interior, respondió: “En la realidad, no”.

El intendente consideró que Sadir debe integrar esa conducción: “Necesariamente tiene que estar sentado el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, en esa mesa”.

Respecto de las alianzas, rechazó un acercamiento a La Libertad Avanza: “Me pronuncié públicamente en contra de cualquier tipo de negociación con La Libertad Avanza, porque está en las antípodas de nuestro pensamiento”. Sobre su posición nacional, agregó: “Yo no voy a jugar en ningún equipo donde esté el presidente Milei”.

Consultado por las referencias a un supuesto “doble comando” provincial, Bravo sostuvo que el ministro Posadas debía aclarar sus declaraciones y defendió la autoridad de Sadir.

Rivarola habló de Jujuy Avanza y de posibles alianzas

Rivarola reconoció las divisiones del peronismo. “Si vamos a tomar lo que es el día de hoy, sí estamos bastante fragmentados”, expresó. Frente a esa situación, afirmó que su sector continuará trabajando desde Jujuy Avanza. “No podemos estar de brazos cruzados a ver qué realmente pasa con el partido”, sostuvo.

El intendente dejó abiertas distintas alternativas electorales: “Si hay que armar un frente, se armará un frente. Si hay que salir solos, saldremos solos”. Además mencionó la posibilidad de un acuerdo con el Partido Justicialista si se normaliza. Consultado sobre una eventual alianza con el oficialismo provincial, respondió: “Sí, podría ser”. En contrapartida, descartó un entendimiento con La Libertad Avanza: “No, libertario no. Olvidate”.