Jujuy volvió a destacarse a nivel nacional gracias al talento de sus bailarines y bailarinas. En el Campeonato Nacional de Malambo Femenino 2026 , desarrollado en la localidad de Tanti, Córdoba , representantes de la provincia consiguieron importantes reconocimientos en distintas categorías de malambo y danzas tradicionales.

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Entre los resultados más destacados se encuentran las consagraciones de Agustina Ruiz , campeona en Solista de Malambo Juvenil Femenino, y Yesica Ivonne Mendieta , ganadora de Solista de Malambo Adulta. Además, las parejas jujeñas y los conjuntos provinciales lograron posicionarse entre los mejores del certamen.

Una de las grandes protagonistas de la competencia fue Agustina Ruiz, quien obtuvo el primer lugar en la categoría Solista de Malambo Juvenil Femenino , representando a Jujuy frente a participantes de distintos puntos del país.

Por su parte, Yesica Ivonne Mendieta también alcanzó lo más alto del podio al consagrarse campeona en la categoría Solista de Malambo Adulta , sumando otro importante reconocimiento para la delegación provincial.

En tanto, Julieta Martina García recibió una mención especial en Solista de Malambo Juvenil Sub 17. En las categorías masculinas, Maximiliano Humacata obtuvo una mención especial en Solista de Malambo Juvenil, mientras que Imanol Alejandro Quispe logró la misma distinción en Solista de Malambo Mayor.

Jujeños brillaron en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino 2026 en Córdoba

Jujuy también brilló en parejas y conjuntos

Los representantes jujeños consiguieron excelentes resultados en las competencias grupales y de parejas, con primeros puestos en diferentes especialidades. En Pareja de Danza Tradicional Infantil, la dupla García y Albornoz se consagró campeona, mientras que Ramos y Arancibia obtuvieron el primer lugar en Pareja de Danza Tradicional Menor.

Por otro lado, Martínez y Torrejón alcanzaron el segundo puesto en Dúo de Malambo Mixto. En Pareja Estilizada de Danza, Calatayud y Juárez lograron el tercer lugar y subieron al podio. Los conjuntos también tuvieron una participación destacada. Jujuy se quedó con el primer puesto en Conjunto de Malambo Mixto, mientras que el Conjunto de Malambo Menor Masculino obtuvo el tercer lugar.

Todos los resultados de los representantes de Jujuy

Primeros puestos

Agustina Ruiz – Solista de Malambo Juvenil Femenino.

Yesica Ivonne Mendieta – Solista de Malambo Adulta.

García y Albornoz – Pareja de Danza Tradicional Infantil.

Ramos y Arancibia – Pareja de Danza Tradicional Menor.

Jujuy – Conjunto de Malambo Mixto.

Segundos puestos

Martínez y Torrejón – Dúo de Malambo Mixto.

Terceros puestos

Calatayud y Juárez – Pareja Estilizada de Danza.

Jujuy – Conjunto de Malambo Menor Masculino.

Menciones especiales

Julieta Martina García – Solista Juvenil Sub 17.

Maximiliano Humacata – Solista Juvenil Masculino.

Imanol Alejandro Quispe – Solista Mayor Masculino.

Jujeños brillaron en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino 2026 en Córdoba

Un campeonato nacional que sigue creciendo

El Campeonato Nacional de Malambo Femenino celebró su octava edición en el Anfiteatro Municipal de Tanti, Córdoba, con delegaciones provenientes de diferentes provincias argentinas.

La competencia, que nació en 2019 y tuvo una interrupción durante la pandemia, continúa consolidándose como un espacio de encuentro para bailarines y bailarinas de todo el país. Esta edición incorporó una sexta jornada oficial de actividades, ampliando la participación artística. Bajo el lema “Nunca más serán un rubro”, el campeonato busca dar protagonismo al malambo femenino y promover las expresiones tradicionales argentinas.

La participación jujeña dejó un balance destacado, con cinco primeros puestos, un segundo lugar, dos terceros puestos y tres menciones especiales, reafirmando el talento de los representantes provinciales en el escenario nacional.