miércoles 14 de enero de 2026

14 de enero de 2026 - 07:04
Orgullo.

Pre Cosquín 2026: Enzo Fernández representará a Jujuy en la final de malambo solista

El bailarín jujeño clasificó a la final en el rubro masculino y se prepara para competir el sábado 17. “Estoy feliz por representar a mi provincia”, dijo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Enzo, el jujeño en el Pre Cosquín 2026.

Enzo, el jujeño en el Pre Cosquín 2026.

Enzo, el jujeño en el Pre Cosquín 2026.

Enzo, el jujeño en el Pre Cosquín 2026.

“Se nos dio a mí y a mi equipo pasar a la final… primero emocionado por representar a mi provincia. En ese sentido, feliz”, expresó.

La final, una puerta directa a Cosquín

Fernández explicó que la final se define el sábado 17, y que si logra quedarse con el primer lugar, no hay otra instancia previa: el premio es directo.

“Si el sábado se da ganar el rubro, no se hace otra instancia, sino que ya directamente vas a una de las nueve lunas”, señaló, en referencia a las noches centrales del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Enzo, el jujeño en el Pre Cosquín 2026.
Enzo, el jujeño en el Pre Cosquín 2026.

Enzo, el jujeño en el Pre Cosquín 2026.

“Voy a estar solo en el escenario”

En la final, Enzo competirá como solista, aunque acompañado por su equipo de trabajo. “Sí, yo solo… con mi equipo de trabajo, que son mis músicos”, contó. Y admitió que dimensionar lo que viene todavía le resulta impactante: “Es muy loco todo… si se llega a dar, va a ser todo muy loco”.

Aun así, aseguró que se prepara con la mente puesta en el escenario: “Yo ya me visualizo arriba”.

Concentración total: “Mirar un punto fijo”

Durante la charla, Enzo también habló de la exigencia emocional de bailar malambo frente a un festival masivo. Explicó que la clave es la concentración para no distraerse con el entorno.

“El foco es un punto fijo, sí o sí. No te das cuenta de la locura que se vive arriba de ese escenario porque estás concentrado en lo que hacés”, relató.

Un sueño de años y mucho sacrificio

Fernández contó que persigue este objetivo desde chico y que el camino tuvo etapas. Recordó que ya participó del certamen en años anteriores y que su preparación se intensificó durante todo 2025.

“El año pasado me tocó estar en el Pre Cosquín… pasé en 2024 para tocar el escenario real en 2025. Y ahora todo el 2025 estuve ensayando, preparándome mucho mejor, con profesores”, explicó.

También habló del esfuerzo personal que implicó la preparación: “Mucho trabajo, mucho sacrificio… por ahí fiestas, cumpleaños, juntas… priorizás tus ensayos. Todo esfuerzo tiene su recompensa”.

Con la final por delante, Enzo Fernández buscará dejar a Jujuy en lo más alto del malambo y cumplir el sueño de volver a pisar el escenario mayor de Cosquín, esta vez con la posibilidad de hacerlo en una de las noches centrales.

Embed - Pre Cosquín 2026: Enzo Fernández representará a Jujuy

