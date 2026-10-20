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20 de octubre de 2026 - 15:23
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Qué tiene la papa Spunta que produce Jujuy y por qué se destaca a nivel nacional

La cosecha jujeña comenzó a llegar al Mercado Central, donde destacan su calidad. La producción se extenderá hasta noviembre.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Producción de papa

Producción de papa

La papa que se produce en Jujuy tiene protagonismo a nivel nacional. Con el inicio de la cosecha, comenzaron a ingresar las primeras partidas de la provincia, en una temporada en la que la variedad Spunta se destaca por su calidad y presentación.

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Según informó el Mercado Central, los envíos jujeños todavía tienen un volumen reducido porque la recolección recién comienza. Sin embargo, el organismo destacó a Jujuy como una zona con una producción importante y señaló el crecimiento que viene experimentando este cultivo tanto en la provincia como en Tucumán.

Papa de Jujuy: una cosecha que se extenderá hasta noviembre

El ingreso de la producción jujeña coincide con la etapa final de comercialización de la papa proveniente del sudeste de Buenos Aires. En ese contexto, las nuevas partidas del norte argentino contribuyen a completar la oferta mayorista.

De acuerdo con el reporte, la producción de Jujuy y Tucumán se extenderá hasta noviembre. Aunque son temporadas de corta duración, el Mercado Central destacó la excelente calidad de la papa de ambas provincias. En Tucumán, las tormentas registradas en la zona productiva afectaron los ingresos y provocaron una disminución de la oferta durante el viernes mencionado en el informe.

Qué características tiene la papa Spunta

La Spunta es una de las variedades de papa más cultivadas y consumidas en la Argentina y en el mundo. Uno de sus principales atributos es la versatilidad en la cocina: puede utilizarse para freír, hervir, preparar puré, cocinar guisos y estofados o llevar al horno.

En cuanto a su producción, se caracteriza por su alto rendimiento y su tolerancia al calor y a la sequía. Estas cualidades se suman a la calidad y presentación que el Mercado Central resaltó en los ingresos de esta variedad durante la semana relevada. Así, la cosecha jujeña se incorpora a un circuito de comercialización que permite que la producción provincial llegue a compradores de otros puntos del país.

Fuente: Mercado Central de Buenos Aires.

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