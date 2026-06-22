Solcito Fijo mostró por primera vez el rostro de Piñón Fijo sin maquillaje en un video inédito

El rostro de Piñón Fijo se hizo visible para el público, desatando una ola de repercusiones en redes sociales.

El enigma que por décadas mantuvo expectantes a varias generaciones en Argentina finalmente tuvo una respuesta : se reveló el rostro de Piñón Fijo , lo que generó una fuerte repercusión en redes sociales . El elemento central fue un video de archivo que fue publicado en la cuenta de Instagram de su hija, Solcito , y luego difundido por el propio payaso .

En ese material se mostró por primera vez cómo Fabián Gómez se transforma en su reconocido personaje . La publicación provocó una rápida difusión en redes .

Miles de usuarios manifestaron sorpresa y emoción al ver el material, que durante años se había mantenido resguardado en el entorno familiar . La revelación marcó el cierre de uno de los secretos más reservados del espectáculo infantil argentino, dando lugar a un fenómeno mediático y emocional de gran impacto.

El registro audiovisual , filmado a principios de la década del ’90 , había sido concebido en su origen para el canal infantil Cablín , una señal que alcanzó gran popularidad en esos años y dejó una marca en toda una generación .

En el material aparecen Solcito y su hermano Jere cuando eran pequeños, sentados en un banco del Parque Sarmiento, mostrando gestos de aburrimiento. La escena de apertura, que la propia Sol describió como “aburridos (el acting)”, da paso a la llegada de un hombre con un maletín, quien se aproxima a los niños, mantiene un breve intercambio con ellos y luego se aparta hacia un costado.

El momento central del registro se produce cuando ese hombre inicia el proceso de maquillaje y empieza a convertirse en Piñón Fijo. La grabación documenta toda la transformación: desde el rostro sin caracterización de Fabián Gómez, pasando por la aplicación del maquillaje blanco y los rasgos distintivos del personaje, hasta su incorporación final al personaje en escena.

Solcito y su padre, el payaso Piñón Fijo, abrazados.

El video concluye con un abrazo entre Piñón y sus hijos, seguido de una fotografía antigua en la que aparecen juntos, acompañado del mensaje de agradecimiento: “Gracias Fabián, gracias Piñón”. Este episodio representó un punto de quiebre, dado que por primera vez la audiencia tuvo acceso al rostro real que se encontraba detrás del maquillaje del personaje.

Reacciones masivas en redes

La respuesta fue inmediata y se multiplicaron las reacciones en redes sociales, reflejando el impacto generalizado. “Creo que muchos no estábamos preparados para ver la cara de Piñón”, expresó un usuario, resumiendo el sentimiento compartido por gran parte del público.

La joven acompañó el video con un mensaje profundamente emotivo y de agradecimiento. En su publicación, explicó cómo surgió ese material y el valor que tiene para su familia: “Este video nació de un sueño: mi papá soñaba con que apareciéramos en Cablín. Nunca se concretó, pero quedaron semillas. Algunas florecieron mucho tiempo después. Papi, gracias por los recuerdos, por los aciertos y los errores, por los procesos y las transformaciones, por este presente y por el amor construido a lo largo de todos estos años. Hoy te celebro, te agradezco y te honro… ¡Feliz día!”.

Solcito Fijo, la hija de Piñón.

El homenaje fue luego compartido nuevamente por el propio Piñón Fijo en sus redes sociales, lo que incrementó significativamente la difusión del contenido. El clima familiar se profundizó con el aporte de Jere, hermano de Solcito, quien dejó un comentario emotivo: “Hoy estuve todo el día sin señal. Muy lejos. Me encuentro con este recuerdo tan lindo, tan fuerte, que me pegó justo en el cuore. No tenía pensado terminar el día tan emocionado. ¡Feliz día a mis dos padres que me dio la vida: Fabián y Piñón! Los amo”.

El video que se difundió masivamente no correspondía a una grabación espontánea, sino que formaba parte de una producción pensada para un proyecto que finalmente no llegó a emitirse en su momento. De acuerdo con lo que contó Solcito, la idea original era que ese material fuera transmitido por Cablín, un canal que tuvo una fuerte presencia en la televisión infantil argentina durante la primera mitad de los años ’90.

En la publicación también se aclara el contexto temporal y espacial: “Años ’90, con mi hermano en el parque Sarmiento”, ubicando la filmación en ese emblemático espacio de la ciudad de Córdoba. En el material audiovisual, el parque se presenta como un entorno sencillo y característico de los años ’90, con bancos de cemento y los hermanos Sol y Jere vestidos con prendas propias de esa década.

Un tape compartido en el marco del Día del Padre dejó atrás décadas de incógnita sobre el rostro del payaso.

La estética del programa infantil Cablín

La interpretación infantil, la aparición del personaje enigmático, los interrogantes acerca de su identidad —“¿Y este señor? ¿Quién es?”— y el posterior proceso de transformación evocan los recursos narrativos habituales de los programas infantiles de ese período.

El tramo en el que se registra el proceso de maquillaje resulta especialmente significativo, ya que por primera vez la cámara enfoca el rostro sin caracterización de Fabián Gómez.

El primer plano evidencia el instante preciso en el que la persona da paso al personaje, una transición que durante años permaneció oculta para el público. La secuencia finaliza con el reencuentro de Piñón Fijo, ya completamente caracterizado y vestido, con sus hijos, en una escena cargada de ternura que cierra el vínculo tanto familiar como artístico.

La publicación volvió a activar el recuerdo emocional de distintas generaciones. Las reacciones en redes sociales dieron cuenta del impacto afectivo que generó la revelación, junto con múltiples expresiones de agradecimiento hacia el artista. Mensajes como “A los 29 años vengo a conocer la cara de Piñón” o “Gracias por haber mantenido siempre la ilusión” se replicaron en numerosos comentarios.

Solcito Fijo reveló por primera vez a su padre Piñón sin maquillaje.

La viralización del recuerdo y el cierre simbólico de un secreto

Varios usuarios también resaltaron el lugar de Piñón como una figura paterna simbólica. “Gracias a ese papá por ser un poquito papá de cada uno de nosotros también”, escribió uno de los seguidores.

Otros comentarios destacaron la transparencia y el carácter emotivo del gesto: “Muy feliz día padre... sos el padre de tus chicos que te quieren mucho con tus canciones, que dios te bendiga, saludos y que disfrutes este día con tus dos bellos hijos Solcito y Jere”.

La difusión masiva del video no solo permitió resolver un enigma que llevaba años sin respuesta, sino que además actuó como disparador de una fuerte ola de nostalgia compartida. El recuerdo de la niñez, los lazos entre padres e hijos y la importancia de los rituales cotidianos en el ámbito familiar se instalaron como eje de la conversación pública durante varios días.

payaso piñon fijo.jpg

La imagen de cierre del video, donde aparece Fabián Gómez abrazando a sus hijos junto al mensaje “Feliz día”, condensa el sentido central de la publicación: un homenaje a los vínculos afectivos y a la memoria compartida entre el artista, su familia y el público.