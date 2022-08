El hijo de Piñón Fijo habló tras el conflicto con su padre

A su vez, publicaron un comunicado para informar las razones por las que ya no trabajan junto a su padre en los espectáculos, tal como lo han hecho por varios años. El artista también ofreció su versión, y quedó en evidencia que existen algunas cosas que no han sido resueltas desde hace un largo tiempo, lo que desembocó en la ruptura laboral familiar.

Si bien desde muy chicos han experimentado el detrás de escena de los shows de Piñón, y jugaban a subirse al escenario en algunas ocasiones, cuando tuvieron que elegir qué estudiar decidieron caminos diferentes. Siguiendo lo revelado en sus respectivos perfiles en las redes sociales, Sol se dedicó a estudiar Relaciones Públicas y Jeremías se especializó en Cine y Televisión.

No obstante, se han incorporado al elenco con su padre: utilizando la misma vestimenta, con los colores primarios, aplicaron todo lo que habían aprendido durante tantos años. Ofrecían sus dotes de baile, canto y deleitaban al público con sus habilidades para tocar distintos instrumentos, por eso sorprendió cuando, de repente y sin una comunicación oficial, ya no se los vio integrar el elenco de Piñón.

image.png

Ante este contexto, surgió la pregunta: ¿de qué trabajan? La respuesta fue dada por el hijo del animador infantil. Jeremías Gómez estuvo presente en un festival en su Córdoba natal y dialogó con la prensa local que lo esperó luego del show. En el ciclo Socios del Espectáculo dieron a conocer una breve nota que le hizo un periodista del Canal 2 de Córdoba.

“Hermosa la gente de Deán Funes. Estoy súper contento”, comentó apenas terminó el espectáculo. Cabe destacar que se lo vio nervioso por hablar ante las cámaras, a catorce días del conflicto familiar. “Es muy fuerte estar acá. Mi papá es de acá, mi abuelo es de acá. Toda mi familia es de acá. Me sentí en casa. Me llevo el cariño de la gente, de los chicos. Honestamente, no me esperaba tanto cariño. Estoy con la adrenalina a full”, manifestó asombrado por la participación del público en su espectáculo, ya que confesó tener miedo cuál podía ser la reacción del público en Córdoba, donde su padre es tan querido.

image.png

¿Cómo sigue tu carrera?, consultó una periodista. El joven respondió contundentemente: “Sigo trabajando, seguimos trabajando. Ahora me estoy dedicando a animar cumpleañitos, a animar jardínes de infantes, vengo a estas fiestas multitudinarias y me siento Paulo Londra realmente”, comentó el joven que tiene un tono de voz parecido al de su padre, además de su parecido físico. Por su lado, Sol -que es madre de Luna y León- ha elegido un camino parecido. Junto a su marido, decidió montar una productora y son ellos mismos quienes se encargan de financiar cada espectáculo que ella protagoniza.

“Sé que es difícil de creer, pero nunca pensé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Y si del otro lado hay un ser amado, es mucho más grave”, había manifestado el payaso en una primera instancia sobre el conflicto desatado, aunque unos días después y ante la cancelación de sus shows, indicó que todo podría seguir en el ámbito legal.