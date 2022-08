Ivanna Martin, amiga de Sol Piñón, la joven que denunció los maltratos de su padre, habló en A La Tarde. "Hoy gracias a la vida, ustedes me están dando este espacio para contarles algo que yo se hace muchísimos años", sostuvo.

Sobre la conocida canción, la joven afirmó que "'Chu Chu ua' se creó para burlarse de niños con capacidades diferentes", y cuando le preguntaron si Piñón sabía de la situación, contestó: "No, yo estoy segura que no, sino no la hubiera tomado para hacerla un éxito".