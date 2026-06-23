Piñón Fijo respondió a las críticas por el video sin maquillaje: "Cómprense una vida"

Piñón Fijo cruzó a los que lo critican por el video en el que se lo ve sin maquillaje.

Luego de la repercusión que provocó la publicación realizada por la hija del payaso Piñón Fijo , donde se lo mostraba por primera vez sin su característico maquillaje , el artista decidió referirse al tema. A través de un comentario en redes sociales , Piñón Fijo salió al cruce de quienes efectuaron críticas al video difundido por la animadora infantil.

“ Gente querida . Aclaro que esta publicación la hizo Solcito con mi autorización y con todo el amor que nos tenemos. No me pareció tan grave mostrar una imagen de hace más de 30 años ; ya no soy ese”, escribió, acompañando el mensaje con un emoji de risa .

Luego, apuntó contra los detractores : “A los que acompañan con amor , gracias, a los que acompañan con amor y no les gusta: perdón y gracias . A los odiadores seriales , cómprense una vida ”, lanzó con dureza.

Sol , hija de Piñón Fijo , publicó en redes sociales un video con un hecho llamativo: por primera vez se puede ver el rostro del artista sin su característico maquillaje . “Este video nació de un sueño: mi papá soñaba con que apareciéramos en Cablín. Nunca se concretó, pero quedaron semillas. Algunas florecieron mucho tiempo después” , expresó en una publicación de Instagram .

Luego, Sol le dedicó unas palabras directas a Piñón Fijo: “Papi, gracias por los recuerdos, por los aciertos y los errores, por los procesos y las transformaciones, por este presente y por el amor construido a lo largo de todos estos años. Hoy te celebro, te agradezco y te honro. ¡Feliz día!”, expresó.

Embed Finalmente se conoció el rostro del hombre que vive detrás de la máscara de Piñón Fijo #Chisme pic.twitter.com/tuPWLWVcOv — Chisme (@somoschisme) June 22, 2026

En el breve video, de poco más de un minuto de duración, aparece en tres ocasiones el rostro de Piñón Fijo sin maquillaje. En la primera escena se lo ve a la distancia, en un parque, mientras se quita el vestuario completo del personaje.

Luego, ya caracterizado como Piñón Fijo, comienza el proceso de maquillaje y allí se lo vuelve a ver parcialmente sin el disfraz completo. Por último, en el final del simpático clip, se incluye una imagen familiar donde aparecen los dos hijos del artista siendo niños junto al payaso, en ese momento completamente desmaquillado.

Piñón Fijo fue implacable contra los que cuestionaron el video en el que se lo ve sin maquillaje.

En la misma publicación, el hijo del popular payaso también se mostró impactado, al igual que muchos seguidores, por el material difundido por su hermana.

“Hoy estuve todo el día sin señal. Muy lejos. Me encuentro con este recuerdo tan lindo, tan fuerte, que me pegó justo en el cuore. No tenía pensado terminar el día tan emocionado. Feliz día a mis dos padres que me dio la vida: ¡Fabián y Piñón! Los amo”, comentó Jere.