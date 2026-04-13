lunes 13 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de abril de 2026 - 21:29
Espectáculo.

¿Quién es Filito? El payaso del momento que llega a Jujuy

El artista presentará en la provincia un espectáculo teatral de una hora con malabares, música en vivo, baile e interacción con el público.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Filito, el payaso tucumano que la rope y llega a Jujuy.

Filito, el payaso tucumano que la rope y llega a Jujuy.

Lee además
El show de Filito llega a Jujuy.
Espectáculos.

El payaso Filito llega por primera vez a Jujuy con un show para toda la familia
Show de Filito en Jujuy.
Espectáculos.

Se viene el show de Filito en Jujuy: dónde comprar las entradas y cuánto salen

¿Quién es Filito?

Filito es un payaso tucumano, oriundo de Concepción, Tucumán, que se volvió masivo en redes por su estilo de humor improvisado, muy ligado a la interacción con chicos y familias. En entrevistas contó que su carrera como payaso empezó hace unos 12 años, cuando participó en un festejo por el Día del Niño, primero haciendo beatbox y baile, y a partir de ahí descubrió que quería dedicarse a eso. También dijo que desde chico “era el payaso de la familia” y que siempre lo fascinaban los payasos del circo.

En un cumpleaños, se encontró con Felipe, que al participar del momento divertido con el payaso comenzó a mover los hombros y el momento no tardó en viralizarse.

Una de sus marcas más conocidas, la frase “¿y cómo se llama usted?”, nació de la improvisación. Según explicó él mismo, esa dinámica salió de su gusto por el rap y las bases musicales: en sus shows pedía palabras al público para rimar e inventar canciones en el momento. Con el tiempo, esa interacción quedó incorporada al espectáculo y terminó convirtiéndose en su sello.

Cómo se hizo viral

El salto fuerte a la viralidad llegó con el video grabado en el cumpleaños de un nene llamado Felipe. En ese clip, Filito le pregunta su nombre, aparece la respuesta en ritmo de “Fe-li-pe” y se suma el ya famoso baile de los “hombritos”. Medios que cubrieron el fenómeno remarcaron que esa combinación de espontaneidad, humor y ternura hizo que el contenido explotara en redes y se replicara en distintos países.

Cuándo y dónde ver a filito en Jujuy

La presentación será el:

  • Sábado 18 de abril
  • 17 horas
  • Centro Cultural Martín Fierro

Entradas a la venta

Las entradas ya están disponibles a través de Norteticket.

VID_20260413_163952_825_bsl

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El payaso Filito llega por primera vez a Jujuy con un show para toda la familia

Se viene el show de Filito en Jujuy: dónde comprar las entradas y cuánto salen

Harry Potter: El actor Ralph Fiennes se despide de Voldemort y abre paso a una nueva etapa

"Mi querido señor Mozart": una experiencia que une teatro y música en Jujuy

Silvia Süller volvió a la carga contra Silvio Soldán y expuso detalles íntimos

Lo que se lee ahora
Silvia Süller ventiló los secretos íntimos del pelo de Silvio Soldán.
Espectáculos.

Silvia Süller volvió a la carga contra Silvio Soldán y expuso detalles íntimos

Las más leídas

El caño, Termas de Reyes. video
Policiales.

Una mujer desbarrancó durante un trekking en Termas de Reyes y murió

Alerta en el norte con pico de tormentas intensas el martes: qué pasará en Jujuy video
País.

Alerta en el norte con pico de tormentas intensas el martes: qué pasará en Jujuy

Los Caños, Termas de Reyes.
Jujuy.

Advierten que el camino de los caños en Termas de Reyes está inhabilitado

Fundación El Rescate. video
Jujuy.

Creció la demanda de familias jujeñas que piden ayuda con sus hijos por motivos laborales y económicos

Bono de $100 mil para fuerzas de seguridad: cuándo se paga en Jujuy video
Ingresos.

Bono de $100 mil para fuerzas de seguridad: cuándo se paga en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel