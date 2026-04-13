¿Quién es Filito? El payaso del momento que llega a Jujuy

El payaso del momento , Filito , llega a Jujuy con una propuesta pensada para grandes y chicos, en una obra teatral que combina humor, circo y una historia dinámica sobre el escenario . Con una duración de una hora, el show promete una experiencia participativa, divertida y con un mensaje actual para disfrutar en familia.

Espectáculos. Se viene el show de Filito en Jujuy: dónde comprar las entradas y cuánto salen

Espectáculos. El payaso Filito llega por primera vez a Jujuy con un show para toda la familia

Filito es un payaso tucumano , oriundo de Concepción, Tucumán , que se volvió masivo en redes por su estilo de humor improvisado, muy ligado a la interacción con chicos y familias. En entrevistas contó que su carrera como payaso empezó hace unos 12 años , cuando participó en un festejo por el Día del Niño, primero haciendo beatbox y baile, y a partir de ahí descubrió que quería dedicarse a eso. También dijo que desde chico “era el payaso de la familia” y que siempre lo fascinaban los payasos del circo.

En un cumpleaños, se encontró con Felipe , que al participar del momento divertido con el payaso comenzó a mover los hombros y el momento no tardó en viralizarse.

Una de sus marcas más conocidas, la frase “¿y cómo se llama usted?”, nació de la improvisación. Según explicó él mismo, esa dinámica salió de su gusto por el rap y las bases musicales: en sus shows pedía palabras al público para rimar e inventar canciones en el momento. Con el tiempo, esa interacción quedó incorporada al espectáculo y terminó convirtiéndose en su sello.

Cómo se hizo viral

El salto fuerte a la viralidad llegó con el video grabado en el cumpleaños de un nene llamado Felipe. En ese clip, Filito le pregunta su nombre, aparece la respuesta en ritmo de “Fe-li-pe” y se suma el ya famoso baile de los “hombritos”. Medios que cubrieron el fenómeno remarcaron que esa combinación de espontaneidad, humor y ternura hizo que el contenido explotara en redes y se replicara en distintos países.

Cuándo y dónde ver a filito en Jujuy

La presentación será el:

Sábado 18 de abril

17 horas

Centro Cultural Martín Fierro

Entradas a la venta

Las entradas ya están disponibles a través de Norteticket.