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6 de abril de 2026 - 16:38
Espectáculos.

Se viene el show de Filito en Jujuy: dónde comprar las entradas y cuánto salen

El espectáculo de Filito combinará humor, circo, música y participación del público en una función para toda la familia.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Show de Filito en Jujuy.

Show de Filito en Jujuy.

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Dónde comprar las entradas para Filito Show

Show de Filito en Jujuy.
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Show de Filito en Jujuy.

Las entradas se venden de manera online en NORTETICKET.COM. También se puede comprar en efectivo en el punto de venta oficial de Tarjeta Sucrédito, en Belgrano 627, y en el Centro Cultural Martín Fierro, solo los días de función.

Cuánto salen las entradas

En la ficha oficial del evento se detalla que las entradas online arrancan desde $15.000 y la platea a 20 mil pesos.

Otro dato importante para las familias es que a partir de los 2 años abonan entrada, según se especifica en la publicación del show.

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De qué trata el espectáculo

La propuesta presenta una obra teatral de una hora de duración que combina humor, circo y una historia dinámica. El show sigue a un presentador que sueña con trabajar junto a Filito y va dando paso a distintos números que incluyen malabares, equilibrio, música en vivo, instrumentos musicales y baile.

Uno de los ejes del espectáculo es la interacción constante con el público, lo que busca convertir la función en una experiencia participativa para chicos y grandes. Además, la obra aborda de manera sutil temas actuales como el uso excesivo de pantallas en los niños y propone un mensaje orientado a compartir tiempo de calidad en familia

Embed - INCREÍBLE SHOW CON BANDA EN VIVO!!! EL SAPICAI DE LOS CHICOS Filito Show

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