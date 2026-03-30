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30 de marzo de 2026 - 19:20
Espectáculos.

El payaso Filito llega por primera vez a Jujuy con un show para toda la familia

El payaso más divertido se presentará el sábado 18 de abril a las 17 en el Centro Cultural Martín Fierro. Conocé dónde comprar las entradas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El show de Filito llega a Jujuy.

El show de Filito llega a Jujuy.

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La propuesta presenta una obra teatral de una hora de duración, con una puesta en escena que reúne humor, circo y una historia dinámica. El show invita a chicos y grandes a sumarse a una experiencia participativa, con momentos de risa, música y distintas intervenciones en vivo.

Humor, circo y participación del público

La historia sigue a un presentador que sueña con trabajar junto a Filito y que, a lo largo de la obra, va introduciendo distintos números en escena. El espectáculo incluye malabares, equilibrio, música en vivo, instrumentos musicales y baile, en una combinación que busca mantener el ritmo durante toda la función.

Uno de los puntos centrales del show es la interacción constante con el público, lo que convierte a cada presentación en una experiencia cercana, dinámica y compartida entre artistas y espectadores.

Embed - INCREÍBLE SHOW CON BANDA EN VIVO!!! EL SAPICAI DE LOS CHICOS Filito Show

Un mensaje para compartir en familia

Además del entretenimiento, la obra propone una mirada sobre temas actuales vinculados a la vida cotidiana de las familias. A través del humor y la emoción, el espectáculo aborda de manera sutil el uso excesivo de pantallas en los niños y plantea una invitación a reconectarse, compartir tiempo de calidad y volver a disfrutar de lo simple.

Con ese enfoque, Filito busca ofrecer no solo una función para reír, sino también un espacio para encontrarse, jugar y vivir una salida distinta en familia.

Dónde comprar las entradas

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Norte Ticket, en el sitio oficial del evento.

filito show

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