El payaso Filito llega por primera vez a Jujuy con un show para toda la familia

La propuesta presenta una obra teatral de una hora de duración, con una puesta en escena que reúne humor, circo y una historia dinámica. El show invita a chicos y grandes a sumarse a una experiencia participativa, con momentos de risa, música y distintas intervenciones en vivo.
Humor, circo y participación del público
La historia sigue a un presentador que sueña con trabajar junto a Filito y que, a lo largo de la obra, va introduciendo distintos números en escena. El espectáculo incluye malabares, equilibrio, música en vivo, instrumentos musicales y baile, en una combinación que busca mantener el ritmo durante toda la función.
Uno de los puntos centrales del show es la interacción constante con el público, lo que convierte a cada presentación en una experiencia cercana, dinámica y compartida entre artistas y espectadores.
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Un mensaje para compartir en familia
Además del entretenimiento, la obra propone una mirada sobre temas actuales vinculados a la vida cotidiana de las familias. A través del humor y la emoción, el espectáculo aborda de manera sutil el uso excesivo de pantallas en los niños y plantea una invitación a reconectarse, compartir tiempo de calidad y volver a disfrutar de lo simple.
Con ese enfoque, Filito busca ofrecer no solo una función para reír, sino también un espacio para encontrarse, jugar y vivir una salida distinta en familia.