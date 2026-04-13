Harry Potter: El actor Ralph Fiennes se despide de Voldemort y abre paso a una nueva etapa

El actor Ralph Fiennes se despide de Voldemort y abre paso a una nueva etapa.

El destino de Lord Voldemort en la próxima adaptación televisiva de Harry Potter para HBO continúa siendo uno de los grandes enigmas del proyecto. En medio de versiones sobre quién interpretará al emblemático personaje, el actor Ralph Fiennes , quien lo encarnó en las películas, se refirió a la posibilidad de regresar a la franquicia.

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En una entrevista reciente en The Claudia Winkleman Show , el actor recordó: “Recuerdo que me hicieron la pregunta, ¿volvería a interpretar el personaje? Esto fue hace algunos años. Y dije: ‘sí, me encantaría’”.

Sin embargo, agregó luego que finalmente no hubo avances en esa dirección: “ Pero después no pasó nada. Creo que ese barco ya zarpó ”, dando a entender que no estaría contemplado en los planes actuales de la serie.

Lejos de oponerse a una nueva versión de Lord Voldemort , Ralph Fiennes se mostró abierto e incluso entusiasta ante la idea de que otro actor o actriz asuma el papel. Entre los nombres que comenzaron a circular en la industria, el intérprete británico destacó el de Tilda Swinton .

“Se mencionó en algún lugar que ella era una opción, y creo que sería increíble. Sería fantástica”, expresó Fiennes. Por ahora, la eventual reinterpretación del personaje con un cambio de género no fue confirmada por HBO, aunque la versión viene tomando fuerza en los últimos meses.

Ralph Fiennes.

Otro de los intérpretes que fue mencionado en relación con el personaje es Cillian Murphy, reconocido por sus trabajos recientes en cine y televisión. Ralph Fiennes ya se había referido a esa posibilidad en entrevistas previas: “Cillian es un actor fantástico. Esa es una sugerencia maravillosa. Yo estaría totalmente a favor”. Sin embargo, el propio actor irlandés negó su participación en el proyecto.

La nueva serie de Harry Potter, cuyo estreno está previsto para Navidad, propone una adaptación más detallada y fiel a los libros originales.

El elenco central estará liderado por nuevos talentos como Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout interpretando a Ron Weasley. A este grupo se incorporan actores de amplia trayectoria, entre ellos John Lithgow como Albus Dumbledore y Nick Frost en el rol de Hagrid.

El actor reconoce que su tiempo en la saga terminó y respalda nuevas opciones para la serie.

Uno de los puntos que más controversia generó fue la elección de Paapa Essiedu para encarnar a Severus Snape, personaje que en la saga cinematográfica fue interpretado por Alan Rickman. La designación desató un fuerte debate en redes sociales.

El documental especial Finding Harry: The Craft Behind the Magic, citado por Variety, brinda una visión interna del detrás de escena de la serie y deja en evidencia la envergadura del proyecto.

El proceso de selección del trío protagonista incluyó más de 40.000 pruebas de actuación en todo el Reino Unido. En paralelo, el diseño de producción apuesta por una estética de realismo mágico, con criaturas elaboradas mediante animatrónica de gran detalle y vestuario ambientado en el año 1991.

Tilda Swinton ha sido mencionada como posible sucesora de Fiennes en la serie.

De Voldemort a otro villano icónico

Mientras se distancia del universo de Harry Potter, Ralph Fiennes se alista para encarar otro rol de gran peso. El actor fue seleccionado para interpretar a Coriolanus Snow en The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, precuela de la conocida saga.

Lejos de mostrar resistencia ante un nuevo Voldemort, Fiennes se ha mostrado entusiasta ante la idea de que otro intérprete tome el relevo.

En diálogo con Entertainment Tonight, el intérprete admitió la dificultad de asumir un personaje previamente asociado a Donald Sutherland, quien lo interpretó en las películas originales. “Obviamente son unos zapatos grandes que llenar, pero él aportó una complejidad maravillosa al personaje y yo interpreto una versión más joven”, explicó. “Es un reto, pero me entusiasma. Tengo muchas ganas de hacerlo”.