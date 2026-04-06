El actor de Bebé reno reveló cómo la fama afectó su vida personal

En su rol de creador y protagonista , Richard Gadd atravesó una exposición inédita tras el éxito de Bebé reno , que superó los 65 millones de reproducciones en su primer mes, según cifras citadas por The Times . La popularidad le trajo reconocimiento , pero también un costado incómodo : comenzó a vivir bajo una mirada constante .

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Esto lo llevó a que desconocidos lo reconozcan en la calle, su imagen replicada en carteles publicitarios y su historia convertida en un tema de alcance global .

“ Hubo un tiempo en que yo era una de las personas más famosas del planeta ”, recordó Gadd en una entrevista con The Times . Si bien esa repercusión global le permitió recuperar “ mucha fe en la gente ”, también admitió que el nivel de exposición fue difícil de sobrellevar .

Richard Gadd alcanzó fama mundial tras el éxito de la serie Baby Reindeer en Netflix, llegando a superar los 65 millones de espectadores.

“ A veces echo de menos la libertad de poder simplemente caminar... El dinero no da la felicidad ”, señaló el actor de 36 años al mismo medio. Con antecedentes de ansiedad y misofonía , el impacto de la fama terminó profundizando su malestar .

El retrato de la acosadora en Bebé reno derivó en una demanda por USD 170 millones en Los Ángeles, acusando a la serie de difamación.

Trauma, creatividad y exposición pública

Gadd transformó el impacto de Bebé reno en un punto de partida para reflexionar sobre el trauma, la exposición mediática y la salud emocional. A pesar de los numerosos reconocimientos —tres premios BAFTA, dos Globos de Oro y seis Emmy—, la presión derivada de la fama lo llevó a revivir episodios dolorosos, entre ellos situaciones de acoso y una agresión sexual que sufrió por parte de un ejecutivo televisivo.

“No me gusta estar en público y tengo que estar pendiente de mi entorno”, explicó el actor escocés, quien también habló de sus problemas con las adicciones durante su juventud.

Aunque recurrió a la terapia, fue la escritura lo que realmente le permitió procesar lo vivido: “Ojalá hubiera podido distraerme, pero no pude, así que escribir me permitió atravesar el dolor y salir adelante”.

La repercusión social de Bebé reno se refleja en el aumento del 53% en derivaciones a organizaciones contra el abuso y un 47% más para víctimas de acoso.

El hecho de poner en palabras su historia hizo aún más difícil separar la creación artística de sus recuerdos personales. “No podía escapar de mis pensamientos”, señaló. También admitió: “Estoy mejor, pero no sé por qué, la verdad. Supongo que el tiempo lo cura todo, pero hubo un momento en mi vida en el que la oscuridad era demasiado grande”.

La repercusión lo llevó a exponer su experiencia frente al público, haciendo inevitable transformar esos episodios en material creativo. “Algunas personas logran desconectarse; yo no podía. Mi mente siempre volvía al trauma”, contó al medio británico.

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Polémica judicial y repercusiones sociales

La representación de Martha, la figura acosadora en Bebé reno, derivó en una demanda de 170 millones de dólares presentada en Los Ángeles por Fiona Muir-Harvey, quien rechaza las acusaciones que se le atribuyen y sostiene que la serie incurre en difamación, según consignó The Times.

El protagonista de Bebé reno explicó cómo la fama de la serie intensificó su ansiedad.

Si bien Gadd evita dar detalles sobre el proceso judicial, respalda su forma de trabajo: “Siempre he hecho lo que creí correcto para cada proyecto. Si escribes con miedo, las cosas no salen bien”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de cambiar su obra a raíz de las consecuencias legales, reconoció que abordar ciertos temas será más complejo, aunque destacó: “Me enorgullece que la gente lo viera, se sintiera identificada y se diera cuenta de que necesitaba ayuda”.

El efecto en la sociedad fue concreto: las consultas a organizaciones contra el abuso crecieron un 53%, mientras que las vinculadas a víctimas de acoso registraron un incremento del 47%.

En una entrevista con The Times, el actor escocés reflexionó sobre los reconocimientos, litigios y el precio de exponer su verdad más íntima.

Masculinidad y el desafío de Half Man

Con Half Man, Gadd se adentra en una mirada sobre la masculinidad actual. La historia recorre treinta años en la vida de dos hombres atravesados por experiencias de violencia y traumas familiares y, aunque aclaró que no se trata de un relato autobiográfico, reconoció que conecta con ciertos ejes: “Hay temas con los que me identifico: confusión, trauma, abuso”.

“La serie trata sobre la violencia masculina, la represión, la ira y la impotencia”, explicó el actor. Para interpretar a Ruben, enfrentó un fuerte desafío físico que implicó una transformación total: “Llevaba mi cuerpo de un lado a otro, en constante digestión... sabía que, para alejarme del pasado, tenía que cambiarlo todo de mí”.

Como protagonista y creador, Richard Gadd vivió tras el éxito de Bebé reno una exposición sin precedentes.

Gadd buscó reflejar la transformación en la forma de entender la masculinidad desde los años 90 hasta hoy. En ese sentido, advirtió que crecer en la actualidad puede ser particularmente difícil por la intensidad de las discusiones en redes sociales, a las que llegó a definir como una especie de “guerra civil social”.

También remarcó que quienes atravesaron situaciones de abuso sexual cargan con un estigma doble, ya que muchas veces se lo interpreta como una pérdida de poder o una amenaza a la identidad masculina. Esto ocurre en un contexto en el que todavía persiste la idea de que los hombres no deberían mostrarse vulnerables.