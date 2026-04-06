lunes 06 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de abril de 2026 - 16:39
Espectáculos.

El actor de Bebé reno reveló cómo la fama afectó su vida personal

El actor escocés contó cómo la fama le genera ansiedad y adelantó su nuevo proyecto, Half Man, sobre los desafíos de la masculinidad moderna.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El protagonista de Bebé reno explicó cómo la fama de la serie intensificó su ansiedad.

El protagonista de Bebé reno explicó cómo la fama de la serie intensificó su ansiedad.

En su rol de creador y protagonista, Richard Gadd atravesó una exposición inédita tras el éxito de Bebé reno, que superó los 65 millones de reproducciones en su primer mes, según cifras citadas por The Times. La popularidad le trajo reconocimiento, pero también un costado incómodo: comenzó a vivir bajo una mirada constante.

Lee además
La serie policiaca que reinventó el género con humor y carisma está disponible en Netflix.
Espectáculos.

Así es la vuelta de El Mentalista: la serie policial que combina ingenio, humor y misterio
Jujuy Básquet igualó la serie en un final electrizante ante Villa San Martín
Deportes.

Jujuy Básquet igualó la serie en un final electrizante ante Villa San Martín

Esto lo llevó a que desconocidos lo reconozcan en la calle, su imagen replicada en carteles publicitarios y su historia convertida en un tema de alcance global.

Richard Gadd alcanzó fama mundial tras el éxito de la serie Baby Reindeer en Netflix, llegando a superar los 65 millones de espectadores.

"Era una de las personas más famosas del planeta" dijo el actor

Hubo un tiempo en que yo era una de las personas más famosas del planeta”, recordó Gadd en una entrevista con The Times. Si bien esa repercusión global le permitió recuperar “mucha fe en la gente”, también admitió que el nivel de exposición fue difícil de sobrellevar.

A veces echo de menos la libertad de poder simplemente caminar... El dinero no da la felicidad”, señaló el actor de 36 años al mismo medio. Con antecedentes de ansiedad y misofonía, el impacto de la fama terminó profundizando su malestar.

El retrato de la acosadora en Bebé reno derivó en una demanda por USD 170 millones en Los Ángeles, acusando a la serie de difamación.

Trauma, creatividad y exposición pública

Gadd transformó el impacto de Bebé reno en un punto de partida para reflexionar sobre el trauma, la exposición mediática y la salud emocional. A pesar de los numerosos reconocimientos —tres premios BAFTA, dos Globos de Oro y seis Emmy—, la presión derivada de la fama lo llevó a revivir episodios dolorosos, entre ellos situaciones de acoso y una agresión sexual que sufrió por parte de un ejecutivo televisivo.

No me gusta estar en público y tengo que estar pendiente de mi entorno”, explicó el actor escocés, quien también habló de sus problemas con las adicciones durante su juventud.

Aunque recurrió a la terapia, fue la escritura lo que realmente le permitió procesar lo vivido: “Ojalá hubiera podido distraerme, pero no pude, así que escribir me permitió atravesar el dolor y salir adelante”.

La repercusión social de Bebé reno se refleja en el aumento del 53% en derivaciones a organizaciones contra el abuso y un 47% más para víctimas de acoso.

El hecho de poner en palabras su historia hizo aún más difícil separar la creación artística de sus recuerdos personales. “No podía escapar de mis pensamientos”, señaló. También admitió: “Estoy mejor, pero no sé por qué, la verdad. Supongo que el tiempo lo cura todo, pero hubo un momento en mi vida en el que la oscuridad era demasiado grande”.

La repercusión lo llevó a exponer su experiencia frente al público, haciendo inevitable transformar esos episodios en material creativo. “Algunas personas logran desconectarse; yo no podía. Mi mente siempre volvía al trauma”, contó al medio británico.

Embed

Polémica judicial y repercusiones sociales

La representación de Martha, la figura acosadora en Bebé reno, derivó en una demanda de 170 millones de dólares presentada en Los Ángeles por Fiona Muir-Harvey, quien rechaza las acusaciones que se le atribuyen y sostiene que la serie incurre en difamación, según consignó The Times.

El protagonista de Bebé reno explicó cómo la fama de la serie intensificó su ansiedad.

Si bien Gadd evita dar detalles sobre el proceso judicial, respalda su forma de trabajo: “Siempre he hecho lo que creí correcto para cada proyecto. Si escribes con miedo, las cosas no salen bien”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de cambiar su obra a raíz de las consecuencias legales, reconoció que abordar ciertos temas será más complejo, aunque destacó: “Me enorgullece que la gente lo viera, se sintiera identificada y se diera cuenta de que necesitaba ayuda”.

El efecto en la sociedad fue concreto: las consultas a organizaciones contra el abuso crecieron un 53%, mientras que las vinculadas a víctimas de acoso registraron un incremento del 47%.

En una entrevista con The Times, el actor escocés reflexionó sobre los reconocimientos, litigios y el precio de exponer su verdad más íntima.

Masculinidad y el desafío de Half Man

Con Half Man, Gadd se adentra en una mirada sobre la masculinidad actual. La historia recorre treinta años en la vida de dos hombres atravesados por experiencias de violencia y traumas familiares y, aunque aclaró que no se trata de un relato autobiográfico, reconoció que conecta con ciertos ejes: “Hay temas con los que me identifico: confusión, trauma, abuso”.

La serie trata sobre la violencia masculina, la represión, la ira y la impotencia”, explicó el actor. Para interpretar a Ruben, enfrentó un fuerte desafío físico que implicó una transformación total: “Llevaba mi cuerpo de un lado a otro, en constante digestión... sabía que, para alejarme del pasado, tenía que cambiarlo todo de mí”.

Como protagonista y creador, Richard Gadd vivió tras el éxito de Bebé reno una exposición sin precedentes.

Gadd buscó reflejar la transformación en la forma de entender la masculinidad desde los años 90 hasta hoy. En ese sentido, advirtió que crecer en la actualidad puede ser particularmente difícil por la intensidad de las discusiones en redes sociales, a las que llegó a definir como una especie de “guerra civil social”.

También remarcó que quienes atravesaron situaciones de abuso sexual cargan con un estigma doble, ya que muchas veces se lo interpreta como una pérdida de poder o una amenaza a la identidad masculina. Esto ocurre en un contexto en el que todavía persiste la idea de que los hombres no deberían mostrarse vulnerables.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Así es la vuelta de El Mentalista: la serie policial que combina ingenio, humor y misterio

Jujuy Básquet igualó la serie en un final electrizante ante Villa San Martín

Se conoció el primer tráiler de la serie de Harry Potter y confirmaron el día de su estreno

Se viene el show de Filito en Jujuy: dónde comprar las entradas y cuánto salen

Úrsula Corberó sorprendió al mostrar fotos inéditas del Chino Darín y su hijo Dante

Lo que se lee ahora
Show de Filito en Jujuy. video
Espectáculos.

Se viene el show de Filito en Jujuy: dónde comprar las entradas y cuánto salen

Por  Federico Franco

Las más leídas

CEDEMS se adhiere al paro y lo hará el martes 7 de abril. 
Jujuy.

CEDEMS se adhiere al paro docente el día martes

ADEP anunció paro docente para este lunes y martes en la provincia
Jujuy.

ADEP anunció paro docente para este lunes y martes en la provincia

Ingresa un ciclón en Argentina video
Tiempo.

Semana de ciclón en la Argentina con lluvias y fuertes vientos: qué pasará en Jujuy

Accidente en Avenida Savio: una policía permanece en coma y buscan al conductor que se dio a la fuga video
Jujuy.

Accidente: una policía permanece en coma y buscan al conductor que se dio a la fuga

Desde zoonosis en Chijra remarcaron que la castración sigue siendo clave para frenar el abandono animal.
Jujuy.

Así será el cronograma de vacunación y castración en San Salvador de Jujuy esta semana

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel