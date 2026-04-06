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6 de abril de 2026 - 12:36
Espectáculos.

Se conoció el primer tráiler de la serie de Harry Potter y confirmaron el día de su estreno

El reinicio de la exitosa saga presentó a los nuevos protagonistas y generó gran expectativa entre los seguidores del universo mágico de Harry Potter.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lanzaron el primer trailer de la serie de “Harry Potter” y se confirmó la fecha de estreno.

Lanzaron el primer trailer de la serie de “Harry Potter” y se confirmó la fecha de estreno.

Recientemente, HBO Max presentó el primer avance oficial de la esperada serie Harry Potter y la Piedra Filosofal. El clip mostró a los nuevos rostros que darán vida a los icónicos personajes: Dominic McLaughlin encarna a Harry, Arabella Stanton interpreta a Hermione y Alistair Stout asume el rol de Ron.

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Completan el reparto Nick Frost como Hagrid y John Lithgow en la figura de Dumbledore. HBO Max anunció que la temporada inicial, basada en el libro que da comienzo a la saga, llegará a las pantallas en la Navidad de 2026.

Así es el tráiler de la serie de Harry Potter

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De esta manera, jóvenes y nuevos espectadores tendrán la oportunidad de explorar —o revivir— el mundo de Hogwarts desde sus comienzos.

El avance recrea escenas icónicas del inicio de la historia: Harry viviendo en el armario bajo la escalera en casa de los Dursley, los abusos de su primo Dudley y la distancia emocional de la tía Petunia, quien le recuerda constantemente que “no es especial”.

Todo da un giro cuando llega la carta que invita a Harry a Hogwarts, el inicio de su inmersión en el universo mágico. El avance dejó ver momentos emblemáticos: el primer encuentro con Hagrid, la revelación sobre la historia de sus padres, la carrera hacia el andén 9¾ y el viaje inaugural a bordo del Expreso de Hogwarts.

Hermione en la serie de Harry Potter y la Piedra Filosofal.

Durante el trayecto en tren, Harry, Ron y Hermione comienzan a construir la amistad que definirá toda la saga. El teaser también mostró un repaso de escenas dentro del castillo: clases, recorridas por los pasillos, la ceremonia de selección con el Sombrero Seleccionador y los primeros acercamientos a figuras esenciales como Dumbledore, Snape, Draco Malfoy y Ollivander.

La historia da un vuelco con la llegada de la carta que convoca a Harry a Hogwarts, marcando el inicio de su entrada al mundo mágico. El avance reveló escenas icónicas: el primer encuentro con Hagrid, el descubrimiento del pasado de sus padres, la carrera hacia el andén 9¾ y el viaje inaugural en el Expreso de Hogwarts.

La serie de Harry Potter y la Piedra Filosofal se estrenará en Navidad.

En el trayecto del tren, Harry, Ron y Hermione empiezan a forjar la amistad que será central en toda la saga. El teaser también incluyó un recorrido por el castillo: clases, exploraciones por los pasillos, la ceremonia del Sombrero Seleccionador y los primeros encuentros con personajes clave como Dumbledore, Snape, Draco Malfoy y Ollivander.

J.K. Rowling recordó una frase de su hija: “Nunca supe que éramos pobres pero sabía que éramos felices”

Antes de que la saga de Harry Potter se convirtiera en un fenómeno global, J.K. Rowling enfrentó numerosos desafíos personales y económicos. La escritora británica crió a su hija, Jessica, como madre soltera, sosteniéndose con ayudas estatales y empleos temporales. A pesar de las dificultades, su dedicación dio frutos: su hija nunca percibió las complicaciones que atravesaban.

J.K Rowling, autora de Harry Potter.

En un texto publicado en mayo de 2010 en el sitio de la ONG británica Gingerbread, dedicada a asistir a familias monoparentales, Rowling compartió detalles sobre su experiencia y los retos de la maternidad en solitario.

“Mi tan deseada hija fue concebida y nació mientras yo estaba casada, pero el fracaso de esa relación me obligó a vivir poco después de las prestaciones sociales en el invierno más frío que Escocia había vivido en muchos años”, recordó la escritora.

Imágenes del reparto de las películas y la nueva serie de 'Harry Potter'.

A pesar de atravesar tiempos sumamente complicados, Rowling se esforzó para que su hija no sintiera la precariedad que vivían. Y lo logró. En el artículo publicado por la ONG Gingerbread, confesó: “Escribí los cuatro primeros libros de Harry Potter como madre soltera, pero nada me llena de orgullo más que lo que Jessica me contó recientemente sobre sus primeros cinco años de vida: ‘Nunca supe que éramos pobres. Solo recuerdo ser feliz’”.

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