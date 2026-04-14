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14 de abril de 2026 - 17:34
Jujuy.

Buscan a un adolescente desaparecido en Palpalá

Se trata de Daniel Alejandro Ortega, de 14 años de edad. Solicitan a la comunidad aportar cualquier dato al 911.

Federico Franco
Por  Federico Franco
busqueda de personas (3)

Difundieron en Jujuy un pedido de búsqueda para dar con el paradero de Daniel Alejandro Ortega. El aviso fue emitidos por el Comité Interinstitucional de Actuación en casos de Desaparición de Mujeres, Niños, Niñas, Adolescentes y personas de la Diversidad (CINDAC).

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Se solicita a la comunidad aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlos, comunicándose al 911, a la comisaría más cercana o a los números de WhatsApp habilitados: 388-6828607 y 388-6860239.

Daniel Alejandro Ortega

Daniel Alejandro Ortega tiene 14 años, mide 1,70 metros y fue reportado como desaparecido el 14 de abril de 2026 en Palpalá.

Según el parte, tiene contextura física robusta, tez trigueña, cabello negro con degrade en los costados y ojos marrones. Vestía pantalón deportivo negro, buzo canguro negro, zapatillas azules y mochila negra.

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Cómo aportar información

Desde CINDAC pidieron que, ante cualquier dato que pueda servir para encontrarlos, la información sea comunicada de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.

También se pueden enviar mensajes por WhatsApp a los teléfonos 388-6828607 y 388-6860239.

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