Caso Ángel: la madre y su pareja, imputados y con prisión preventiva

Crimen de Ángel: imputaron por homicidio a la mamá del niño y su pareja y les dictaron prisión preventiva por 6 meses.

La Justicia de Comodoro Rivadavia dispuso la prisión preventiva por el plazo de seis meses para Mariela Altamirano, acusada de haber asesinado a su hijo Ángel López, de 4 años de edad . La misma medida alcanzó a Michel Kevin González, pareja de la mujer, quien también fue imputado formalmente por el delito de homicidio .

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La decisión fue adoptada por el juez Alejandro Soñis y se dio a conocer luego del mediodía, en el marco de la audiencia de control de detención y de apertura de la investigación , realizada en los tribunales penales del barrio Roca .

En ese contexto, se formalizaron las acusaciones contra los presuntos responsables de la muerte del menor. En el caso de la mujer, se le atribuyó el delito de homicidio agravado , mientras que al padrastro se le imputó homicidio simple .

El nene que murió en Chubut tenía lesión cerebral y el fiscal apuntó a la madre.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal jefe Cristian Olazábal , el fiscal general Facundo Oribones y la funcionaria de la Fiscalía Diana Guzmán . Por su parte, los acusados contaron con la defensa de los abogados Vanesa Vera y Alejandro Varas , ambos pertenecientes a la defensa pública .

Durante la audiencia, iniciada poco después de las 11 horas, las partes expusieron sus respectivos argumentos. En el caso de la fiscalía, uno de los ejes centrales fue el informe preliminar de la autopsia, que detectó más de 20 lesiones en la zona craneal de Ángel y un edema cerebral, cuadro que habría derivado en un paro cardiorrespiratorio.

“Es materia de investigación”, respondió ante la consulta del magistrado respecto del momento en el que se habrían producido las agresiones contra el menor. Asimismo, se aludió a los dichos de testigos en relación con el día en que Mariela Altamirano llevó a su hijo al centro de salud.

El nene falleció el pasado 7 de abril.

“Mariela comentó que Ángel había empezado con síntomas”, expuso el fiscal al relatar el testimonio de una vecina que había conversado con la imputada ese mismo día.

Testimonios clave y reconstrucción del hecho

Además, el fiscal señaló el testimonio de otra vecina, quien indicó que el domingo 5 de abril, mientras estaba en su domicilio, escuchó gritos provenientes de la calle y vio a Mariela Altamirano con el bebé en brazos, observando que Ángel presentaba coloración azulada en la piel. Al consultarle qué había ocurrido, la mujer habría respondido: “a mi hijo le agarró un ataque”.

Por su parte, el fiscal Olazábal indicó que, a partir de las declaraciones testimoniales recabadas, se desprende que Ángel estuvo exclusivamente bajo el cuidado de Mariela Altamirano y de su pareja.

“La prueba directa es la que arroja la autopsia”, dijo. “Pero el análisis global permite establecer que el niño estuvo solo con ellos dos en ese domicilio. Por otro lado se ha descartado una patología previa, entonces todo nos lleva a pensar que las lesiones que tenía en la cabeza fueron ejecutadas por un tercero”, afirmó.

Prisión preventiva por seis meses para la madre y el padrastro.

“Esto nos lleva a sostener una única hipótesis.Los testigos refieren que el niño estaba en ese domicilio solo con ellos.Y nos permite descartar las coartadas que le dieron al personal policial en un principio", indicó.

La posición de la defensa y cuestionamientos a la acusación

Por su parte, la defensa de los acusados cuestionó la calificación legal del caso, al considerar que no existen pruebas suficientes para atribuirles un delito de semejante gravedad, especialmente teniendo en cuenta que el resultado definitivo de la autopsia aún no está disponible.

“Entiendo que en esta instancia la fiscalía no cuenta con elementos suficientes”, expresó el abogado de Michel Kevin González. En esa misma línea, agregó: “El informe del cuerpo médico forense” da cuenta de que la muerte se produce por una inflamación cerebral que generó presión sobre la base del cerebro y generó impacto en la vida de Ángel.

La medida fue resuelta por el juez Alejandro Soñis, a pedido de los fiscales del caso.

“La doctora hace mención a que estas herniaciones cerebrales pueden darse por varios factores, como traumatismos, pero también meningitis y tumores. Esa inflamación cerebral que produce la muerte podría tener distintas causantes. Los traumatismos advertidos a lo largo de la autopsia podrían ser el motivo, es una de las hipótesis, pero la plataforma fáctica no tiene sustento para achacarle una actividad completa a mi defendido”, agregó.

La abogada de la madre, Mariela Altamirano, por su parte, afirmó que las lesiones halladas podrían haber sido “coscorrones”. “Lo que dice el informe de autopsia es que había 20 golpes”. Son infiltraciones traumáticas en el cuero cabelludo del lado interno, de 1 a 3 centímetros. Es decir, uno lo asemeja cuando hablo de golpes a lo que serían coscorrones.

Crimen de Ángel.

Finalmente, tras escuchar los planteos de las partes, el juez resolvió hacer lugar a la solicitud de la fiscalía y ordenó la prisión preventiva de los imputados, al entender que existe riesgo de fuga y posibilidad de obstaculización de la investigación. “Por estos motivos, tengo por formalizada la presente investigación”, dijo el juez Alejandro Soñis.