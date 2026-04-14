Las claves de la investigación judicial por la muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia

El Ministerio Público Fiscal de Chubut avanza a paso firme con una investigación penal para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Ángel López. El expediente judicial busca determinar qué ocurrió dentro del domicilio familiar de Comodoro Rivadavia y establecer las responsabilidades de los adultos a cargo del niño de 4 años.

El domingo 5 de abril el servicio de emergencias médicas trasladó al menor al Hospital Regional con un cuadro de paro cardiorrespiratorio. Tras su fallecimiento el cuerpo quedó a disposición del Cuerpo Médico Forense, que se encargó de realizar un informe preliminar. Según trascendió a los medios por parte de fuentes oficiales , la autopsia confirmó que el pequeño sufrió al menos 20 golpes en la cabeza, lesiones que derivaron en su fallecimiento.

A partir de estos hallazgos el equipo fiscal orientó la pesquisa de inmediato para confirmar la mecánica de los impactos y avanzar sobre la hipótesis de un homicidio, descartando por completo que se tratara de una descompensación fortuita o accidental.

El escenario judicial se modificó drásticamente durante la noche del domingo al concretarse la detención de la madre biológica, Mariela Beatriz Altamirano, y su actual pareja, Michel González. La medida fue solicitada por el fiscal Facundo Oribones al evaluar que existía un evidente riesgo de fuga frente a la gravedad del hecho.

Ambos permanecen alojados en dependencias policiales bajo la acusación de coautores de homicidio agravado por el vínculo y serán sometidos a indagatoria de forma inminente. Esta decisión se sustentó en los informes médicos, en los elementos secuestrados durante los allanamientos previos en la vivienda y en los testimonios de vecinos que refirieron haber escuchado episodios de violencia y gritos recurrentes dentro del hogar.

¿Existían intervenciones previas del juzgado de familia sobre la tenencia del niño?

La investigación penal avanza sobre un historial atravesado por disputas cruzadas. Ángel residía bajo el cuidado materno desde hacía tres meses a partir de una disposición del juzgado de familia local.

El padre del menor, Luis López, expresó su dolor de forma pública al asegurar que cuidó a su hijo durante sus primeros años de vida sin que sufriera ningún daño. En noviembre de 2025, el juez de Familia Pablo José Pérez le otorgó la tenencia a su madre biológica.

En las últimas horas, los medios locales dieron a conocer el informe que elaboró la docente de Ángel del Jardín de Infantes Nº 413 de Comodoro Rivadavia, Sandra Jaramillo. En el documento, que se realizó en el mes del cambio de tenencia, la mujer dejó constancia sobre los cambios de conducta del menor.

El abogado de la familia paterna, Roberto Castillo, advirtió que la querella iniciará acciones contra los funcionarios del Juzgado de Familia de Comodoro Rivadavia, incluído el juez Pérez y las psicólogas que trabajaron durante el otorgamiento de la tenencia de Ángel a su madre.

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¿Cómo funciona el protocolo de alerta médica ante casos de presunto maltrato infantil?

Los centros de salud de la provincia están obligados a aplicar un protocolo de alerta inmediata al detectar lesiones sospechosas en menores. El personal de pediatría del Hospital Regional cumplió con este procedimiento al dar aviso a las autoridades policiales luego de constatar el estado crítico de Ángel y advertir elementos dudosos durante las maniobras de reanimación. Esta intervención rápida de los profesionales de guardia resultó clave para activar los mecanismos de investigación penal antes de que la escena familiar pudiera ser manipulada.

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¿Qué muestran las estadísticas nacionales recientes sobre la violencia y el castigo físico?

El caso reabre el urgente debate sobre las crianzas violentas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la gravedad de esta problemática a través de un informe de su Oficina de Violencia Doméstica. El documento oficial reveló que casi mil niños, niñas y adolescentes denunciaron violencia doméstica durante el primer trimestre del año, lo que representa un promedio de 11 menores afectados por día. El relevamiento advierte un dato crítico al detallar que en el 80 por ciento de los casos los agresores denunciados fueron los propios progenitores.

Este escenario judicial se complementa con las cifras difundidas por la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. Los registros de UNICEF Argentina citados por el organismo advierten que el 70 por ciento de los menores en el país sufre habitualmente métodos de disciplina que incluyen violencia física o verbal, traducidos en zamarreos, chirlos, cachetadas, golpes o gritos.

A su vez el último informe del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral establece que 1 de cada 3 niños recibe castigo físico directo en su propio hogar. Esta radiografía dolorosa actualiza las cifras de la Encuesta MICS analizadas previamente por UNICEF, donde ya se advertía que los menores representan casi un tercio de las víctimas totales en los expedientes por violencia intrafamiliar.

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Autor: ADNSUR.

Edición: Chequeado