Palpalá: una mujer habría sedado a un hombre y le robó medio millón de pesos

Investigan en Palpalá un robo "viuda negra" ocurrido en una vivienda del barrio Carolina, donde un hombre denunció que habría sido sedado por una mujer que acababa de conocer y que, al despertar, descubrió que le habían sustraído distintos elementos de valor y aproximadamente $500.000 que guardaba en un ropero.
La mujer le pidió entrar al baño y luego compartieron bebidas
Según relató la víctima ante la Policía, el hecho ocurrió días atrás cuando se encontraba en la vereda de su casa. En ese momento, una mujer que pasaba por el lugar le manifestó que se sentía descompuesta y le pidió permiso para usar el baño de la vivienda.
El hombre accedió al pedido y, luego de esa situación, la invitó a quedarse. De acuerdo con la denuncia, ambos compartieron algunas bebidas alcohólicas, pero poco después el vecino comenzó a sentirse mal y cayó en un profundo sueño.
Al despertar, descubrió que le habían robado
Cuando despertó, el hombre notó que había sido víctima de un importante robo. Entre los elementos sustraídos se encontraban electrodomésticos, vajilla, su teléfono celular y alrededor de $500.000 que tenía guardados en un ropero.
Tras advertir lo ocurrido, realizó la denuncia correspondiente en la Seccional N° 23, cuyos efectivos trabajan en la investigación junto al Ministerio Público de la Acusación.
Buscan identificar a la sospechosa
Como parte de las primeras medidas, los investigadores solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo. El objetivo es intentar identificar a la mujer y reconstruir el recorrido que habría realizado después de abandonar el lugar.
La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y avanzar en la identificación de la autora del robo.
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