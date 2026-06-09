El Gobierno derogó Ahora 12, Precios Cuidados y otros 56 programas de comercio

El Gobierno nacional derogó 58 normas relacionadas con el comercio interior como parte de un proceso de simplificación administrativa impulsado por la Secretaría de Industria, Comercio y PyME. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, publicadas este martes.

País. Javier Milei apuntó contra la oposición: "Monstruo K, no nos asustan más"

País. El Gobierno Nacional presentó un documental sobre el conflicto en el Hospital Garrahan

Según informaron fuentes oficiales, la iniciativa apunta a reducir la cantidad de regulaciones vigentes, eliminar normas consideradas obsoletas y brindar mayor claridad al marco jurídico que regula la actividad comercial en el país.

Desde el Ejecutivo señalaron que la revisión normativa comenzó en diciembre de 2023 y forma parte de una estrategia orientada a disminuir cargas burocráticas y facilitar la interpretación de las disposiciones por parte de ciudadanos, empresas y operadores jurídicos.

Entre las medidas alcanzadas aparecen 22 regulaciones vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un esquema que buscaba intervenir en la cadena triguera para contener los precios de determinados productos derivados del cereal.

También quedaron sin efecto diversas normas relacionadas con programas de financiamiento al consumo, entre ellos Ahora 12 y Cuota Simple. Este último plan permitió realizar compras con tarjeta de crédito en tres y seis cuotas con condiciones preferenciales y finalizó en junio de 2025.

La resolución argumenta que la eliminación de esas disposiciones responde a la finalización de los programas que les dieron origen. Además, sostiene que el mercado de crédito atraviesa un proceso de normalización que requiere dejar sin vigencia las reglamentaciones complementarias asociadas a esos esquemas.

El impacto sobre programas de precios

Otra de las decisiones incluidas en el paquete normativo involucra una disposición complementaria vinculada a Precios Cuidados, el programa que nació en 2014 mediante acuerdos entre el Estado y empresas para establecer valores de referencia en distintos productos de consumo masivo.

A lo largo de los años, esa política se amplió a diferentes rubros y dio lugar a iniciativas similares, entre ellas Precios Justos. Con la nueva medida, una de las normativas accesorias relacionadas con esos programas dejó de tener vigencia.

Desde el Gobierno explicaron que la eliminación de regulaciones que ya no se aplican busca evitar superposiciones y simplificar el funcionamiento administrativo.

Ahora 12 Ahora 12.

Cambios para instituciones educativas privadas

La normativa también derogó cuatro disposiciones que obligaban a los establecimientos educativos privados a informar con anticipación los valores de sus aranceles.

Según los fundamentos oficiales, esa obligación generaba distorsiones en la formación de precios debido a que algunos colegios definían aumentos preventivos ante posibles cambios económicos futuros.

Las autoridades sostuvieron que la medida apunta a eliminar mecanismos que, a criterio del Ejecutivo, podían influir en la determinación de las cuotas escolares.

Defensa del consumidor y adolescentes

Otro de los cambios alcanzó una resolución vigente desde 2021 que permitía a adolescentes de entre 13 y 17 años presentar reclamos como consumidores mediante la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor y otros mecanismos de resolución de conflictos.

El Gobierno argumentó que la legislación actual ya contempla herramientas específicas para proteger los derechos de los menores de edad dentro de las relaciones de consumo, por lo que consideró innecesaria la existencia de una regulación adicional.

Además, se eliminó una disposición que establecía canales paralelos de atención para adolescentes consumidores. Según la explicación oficial, la decisión permitirá concentrar los reclamos en un único sistema especializado y agilizar la gestión de las consultas.

De acuerdo con la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, la revisión normativa ya permitió derogar 240 regulaciones desde el inicio del proceso de simplificación administrativa impulsado por el Gobierno nacional.