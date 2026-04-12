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12 de abril de 2026 - 17:52
Policiales.

Caso Ángel: revelan amenazantes mensajes de la madre en medio de la disputa por la tenencia

La querella sostiene que el menor vivía en un entorno conflictivo y apunta a un contexto de violencia previa.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Justicia por Ángel.

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La causa por la muerte del niño sigue sumando elementos clave. En las últimas horas, el abogado querellante Roberto Castillo dio a conocer una serie de mensajes que la madre del menor le habría enviado al padre, en los que advertía que iba a recuperar al niño “por las buenas o por las malas”.

Según el letrado, los mensajes forman parte de un contexto de fuerte conflicto entre ambos padres, en medio de una disputa judicial por la tenencia. En uno de los textos, la mujer le habría dicho: “Avisame si querés hacer las cosas bien y entregármelo, o las cosas mal por intermedio de la Justicia”.

Padre de Ángel, el nene muerto en Comodoro Rivadavia
Casó Ángel.

Casó Ángel.

De acuerdo a la querella, la relación estaba atravesada por denuncias cruzadas y situaciones de hostigamiento. El padre incluso había solicitado una restricción de contacto, tanto física como virtual, tras considerar amenazantes las comunicaciones.

Castillo también aseguró que la madre había abandonado al niño cuando tenía 10 meses y que el menor creció bajo el cuidado de su padre en un entorno estable. Sin embargo, la situación cambió con el regreso de la mujer, quien inició acciones judiciales para recuperar la custodia.

Finalmente, la Justicia otorgó el cuidado personal a la madre, en una decisión que hoy es fuertemente cuestionada por la familia paterna. Según la querella, el proceso estuvo marcado por denuncias y un contexto de alta conflictividad.

El caso dio un giro trágico el 5 de abril, cuando el niño fue trasladado de urgencia a un hospital tras descompensarse. Falleció menos de 48 horas después y los informes preliminares detectaron lesiones en la cabeza, lo que abrió la investigación por una posible muerte violenta.

Actualmente, la madre del menor y su pareja son los principales sospechosos. La querella solicitó que ambos sean imputados por homicidio agravado, mientras que la fiscalía continúa reuniendo pruebas para avanzar en la causa.

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