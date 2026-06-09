San Pedro de Jujuy: perdió el control de su camioneta y terminó volcando

Volcó una camioneta sobre la Ruta 34 en San Pedro de Jujuy

Una camioneta volcó este martes sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del barrio Albornoz, en San Pedro de Jujuy. El accidente ocurrió aproximadamente a las 13:30 y fue protagonizado por una camioneta Ford cabina simple.

Según la información conocida, el conductor, un hombre mayor de edad, manifestó que perdió el control del rodado mientras circulaba por la zona. Como consecuencia, la camioneta terminó volcada al costado de la cinta asfáltica.

Sin heridas de gravedad en San Pedro de Jujuy Tras el siniestro, se informó que el conductor no registró heridas de gravedad. Además, se le realizó el test de alcoholemia correspondiente, que arrojó resultado negativo. El hecho ocurrió sobre uno de los tramos de mayor circulación de la Ruta Nacional 34, a la altura del barrio Albornoz, en San Pedro de Jujuy.

Volcó una camioneta sobre la Ruta 34 en San Pedro de Jujuy Volcó una camioneta sobre la Ruta 34 en San Pedro de Jujuy Según las primeras informaciones, la camioneta circulaba de Perico a Ledesma cuando el conductor perdió el control del vehículo al llegar a una curva pronunciada, dio varios tumbos y terminó volcando a un costado de la calzada. El hombre logró salir por sus propios medios y sufrió únicamente lesiones menores, pero la camioneta sufrió importantes daños materiales. Llegaron efectivos policiales, personal de Bomberos y profesionales del SAME 107, quienes asistieron al conductor y realizaron las tareas preventivas correspondientes.

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