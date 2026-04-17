Perdió el control y cayó a un canal en San Pedro de Jujuy

Auto cayó a un canal en San Pedro de Jujuy.

Un siniestro vial generó preocupación en la ciudad de San Pedro de Jujuy durante las últimas horas , cuando un auto terminó dentro de un canal en la zona cercana al club Tiro y Gimnasia. El hecho involucró a un Volkswagen gris que circulaba por calles del barrio Belgrano.

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Según las primeras informaciones, el episodio se registró cuando el conductor, un hombre mayor de edad, avanzaba por calle Santa Cruz. En ese trayecto , realizó una maniobra que derivó en la pérdida de control del vehículo.

El rodado subió el cordón cuneta y, sin lograr retomar la estabilidad, cayó al canal ubicado a un costado de la calzada, lo que generó un importante despliegue en el lugar.

Auto cayó a un canal Auto cayó a un canal en San Pedro de Jujuy.

Cómo ocurrió el siniestro

Testigos que presenciaron la escena indicaron que el vehículo se desplazaba con normalidad hasta que, de forma repentina, se desvió de su trayectoria. La maniobra resultó determinante para que el auto terminara fuera de la cinta asfáltica.

El impacto y la posición final del rodado dentro del canal llamaron la atención de vecinos y peatones que se encontraban en la zona al momento del hecho.

En ese contexto, el conductor logró salir del auto con ayuda de su padre, quien se encontraba en las inmediaciones y acudió rápidamente tras advertir lo sucedido.

Auto cayó a un canal Auto cayó a un canal en San Pedro de Jujuy.

Intervención policial y pericias

Tras el incidente, personal de la Comisaría Seccional 26 del barrio Belgrano llegó al lugar junto a efectivos de la Brigada de Investigaciones. Los agentes iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

El conductor fue sometido a evaluaciones médicas y a las pericias de rigor, en el marco del procedimiento habitual para este tipo de hechos.

Las tareas en la zona se extendieron durante varios minutos, mientras se realizaban las diligencias necesarias y se organizaba la remoción del vehículo.

Fotos: Factor noticias