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9 de abril de 2026 - 10:50
Policiales.

Capturan a un adolescente sospechoso de dispararle a una nena en Mendoza

El joven, de 17 años y considerado imputable, es investigado como posible autor de los tiros que impactaron a la menor de 11 años frente a su vivienda.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Detuvieron a un menor acusado de balear a la niña en Godoy Cruz.

Detuvieron a un menor acusado de balear a la niña en Godoy Cruz.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza informó la captura de un individuo señalado como responsable del tiroteo que dejó a una nena herida el sábado 21 de marzo en Godoy Cruz. El detenido es un adolescente considerado imputable y está bajo sospecha por haber efectuado los disparos contra la menor de 11 años frente a su domicilio.

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La persona que se venía a buscar está detenida, es un menor imputable. El detenido está sospechado como el autor material de los disparos a la niña”, confirmó esta mañana la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

El detenido es un menor de edad imputable.

Cómo capturaron al joven de 17 años

Según informaron, el adolescente arrestado tiene 17 años, lo que lo hace legalmente responsable del delito que se le atribuye.

La ministra indicó que la captura se concretó tras una serie de registros domiciliarios realizados en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, tanto a nivel nacional como provincial.

Alertó que la investigación "tiene que ver con el caso de la niña baleada en Godoy Cruz. Es un caso muy sensible y de mucha preocupación para nosotros. Relaciona a una persona privada de la libertad como el posible autor intelectual y personas extramuros como autores materiales y tiene relación con el comercio ilegal de estupefacientes. Hay drogas y armas secuestradas".

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Encontraron armas y drogas

Rus puntualizó también que "se han encontrado un par de armas pero hay que analizar si tienen que ver con el disparo que se ejecutó en su momento. Y en allanamientos en el Este se ha incautado droga que tiene que ver con la comercialización de estupefacientes liderada intra y extra muros en el Sistema Penitenciario".

Respecto al presunto instigador del ataque, la ministra explicó que se trata de un hombre que se encuentra detenido en el penal de Almafuerte. “La persona señalada como el autor intelectual está condenada y cumpliendo una pena en Almafuerte y está siendo investigado por la Justicia Federal en relación a la comercialización de estupefacientes, una causa muy grande en la que se viene trabajando desde el año pasado”, detalló.

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