Tumbaya se prepara para el Encuentro Mariano entre las Vírgenes de Punta Corral

Tilcara se prepara para el Encuentro Mariano entre las Vírgenes de Punta Corral

La localidad de Tumbaya será escenario de una nueva edición del Encuentro Mariano entre las imágenes de Punta Corral, una de las expresiones religiosas más significativas de la región.

La actividad es organizada por la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y convoca cada año a numerosos fieles y peregrinos que participan de esta tradicional manifestación de fe.

Encuentro Mariano (8).jpeg Peregrinación hacia Tumbaya El evento se desarrollará el sábado 18 de abril con la tradicional peregrinación hacia Tumbaya. La concentración está prevista para las 5 de la mañana en el atrio de la sede parroquial de Tilcara.

Durante la jornada, los participantes acompañarán las imágenes de la Virgen de Copacabana de Punta Corral y la Virgen del Abra de Punta Corral, en una caminata que combina devoción, tradición y encuentro comunitario.

Una tradición que convoca a peregrinos El encuentro, que alcanza su 16° edición, se consolida como una de las actividades religiosas más importantes del calendario local, reuniendo a creyentes de distintos puntos de la provincia. Bajo el lema “Todos somos peregrinos”, la jornada invita a compartir un espacio de reflexión, espiritualidad y comunión, reafirmando una tradición profundamente arraigada en la cultura jujeña.

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