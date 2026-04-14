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14 de abril de 2026 - 10:18
Jujuy.

Tumbaya se prepara para el Encuentro Mariano entre las Vírgenes de Punta Corral

Este fin de semana Tumbaya será la sede del Encuentro Mariano entre las imágenes de las Vírgenes de Punta Corral. Se espera la presencia de cientos de fieles.

María Florencia Etchart
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La actividad es organizada por la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y convoca cada año a numerosos fieles y peregrinos que participan de esta tradicional manifestación de fe.

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Peregrinación hacia Tumbaya

El evento se desarrollará el sábado 18 de abril con la tradicional peregrinación hacia Tumbaya. La concentración está prevista para las 5 de la mañana en el atrio de la sede parroquial de Tilcara.

Durante la jornada, los participantes acompañarán las imágenes de la Virgen de Copacabana de Punta Corral y la Virgen del Abra de Punta Corral, en una caminata que combina devoción, tradición y encuentro comunitario.

Una tradición que convoca a peregrinos

El encuentro, que alcanza su 16° edición, se consolida como una de las actividades religiosas más importantes del calendario local, reuniendo a creyentes de distintos puntos de la provincia.

Bajo el lema “Todos somos peregrinos”, la jornada invita a compartir un espacio de reflexión, espiritualidad y comunión, reafirmando una tradición profundamente arraigada en la cultura jujeña.

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